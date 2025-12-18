Eleições 2026

Casagrande confirma apoio a Ricardo Ferraço para disputar o governo do ES

Vice-governador já era tratado como o nome preferencial de Casagrande por representar a continuidade do atual projeto político

Ferraço terá apoio de Casagrande na disputa das eleições 2026 Crédito: Divulgação/Governo do ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou que dará apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) como candidato à sua sucessão, nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa para balanço de mandato, realizada nesta quinta-feira (18), no Palácio Anchieta, em Vitória.

"Ricardo tem sido um nome que tem ajudado a consolidar as entregas do governo. Ele tem viajado aos municípios, tem ido a Brasília, feito reuniões com os ministérios, trabalhando na representação política. Nesses últimos dias, fiz diversas consultas, como a nossa base na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, aos prefeitos, partidos políticos e algumas lideranças. Então, chegamos à conclusão que Ricardo Ferraço é o melhor nome para proteger o que está sendo feito no Espírito Santo", disse Casagrande.

A escolha confirma o que já era apontado pelo mercado político, após semanas de pressão interna por uma definição. Ferraço passou a ser tratado como o nome preferencial do governador por representar a continuidade do projeto político do atual e por manter trânsito consolidado na base aliada.

"Ricardo é o nome que dá segurança para continuarmos o trabalho que estamos fazendo. Esse é o nome que vamos apresentar à sociedade para que avalie. Sem demérito de outro nome, Ricardo é o nome que aparece como ideal para garantir a segurança do que tem sido feito", reforçou Casagrande.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), também disputava o apoio de Casagrande e chegou a ser considerado uma alternativa dentro do grupo político do governador. No entanto, acabou preterido na decisão anunciada nesta quinta (18). Mesmo sem o apoio do Palácio Anchieta, ele deve manter sua pré-candidatura ao governo do Estado.

Sobre a possibilidade de renunciar ao cargo de governador para disputar o Senado em 2026, Casagrande disse que ainda não tomou essa decisão e que isso só deve ocorrer em março.



"Ainda não estou pensando nisso. Minha decisão só deverá ser tomada em março. Meu apoio ao Ricardo independe da decisão de disputar o Senado ou não", frisou o governador.

