Como senadores do ES votaram no projeto que beneficia Bolsonaro e reduz penas do 8/1

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:43
Todos os três senadores do Espírito Santo participaram da votação do projeto de lei (PL) da Dosimetria, realizada na noite de quarta-feira (17). A proposta, que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro e reduz as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro, obteve 48 votos a favor e 25 contrários. O texto agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve vetá-lo.
Como os senadores capixabas votaram:
Mais cedo, quando o PL da Dosimetria foi levado à votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Fabiano Contarato havia votado a favor do projeto. Logo depois, afirmou ter feito isso por engano e pediu correção do painel de votação. Nas redes sociais, se manifestou contra a proposta.
“Sou totalmente contrário ao PL da Dosimetria e tudo o que ele representa. Ele fomenta a impunidade, beneficiando quem tinha planos concretos para destruir o Estado Democrático de Direito”, declarou Contarato.
Magno Malta, por sua vez, celebrou a aprovação do PL. “A luta pela anistia continua. O que vivemos hoje é apenas um degrau de uma escalada difícil, mas necessária. Lutamos para ver nossos irmãos livres, para devolver dignidade, abraços e lares às famílias feridas por essa injustiça”, afirmou.
Marcos do Val foi procurado por A Gazeta por meio da assessoria e questionado sobre a aprovação, mas não se manifestou.
