Como senadores do ES votaram no projeto que beneficia Bolsonaro e reduz penas do 8/1

Maioria do Senado foi favorável à medida, que será encaminhada para sanção do presidente Lula (PT)

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:43

Os senadores Fabiano Contarato (PT), Magno Malta (PL) e Marcos Do Val (Podemos)
Os senadores Fabiano Contarato (PT), Magno Malta (PL) e Marcos Do Val (Podemos) Crédito: Senado Federal

Todos os três senadores do Espírito Santo participaram da votação do projeto de lei (PL) da Dosimetria, realizada na noite de quarta-feira (17). A proposta, que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro e reduz as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro, obteve 48 votos a favor e 25 contrários. O texto agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve vetá-lo.

Como os senadores capixabas votaram:

  • Fabiano Contarato (PT) - Não
  • Magno Malta (PL) - Sim
  • Marcos do Val (Podemos) - Sim

Mais cedo, quando o PL da Dosimetria foi levado à votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Fabiano Contarato havia votado a favor do projeto. Logo depois, afirmou ter feito isso por engano e pediu correção do painel de votação. Nas redes sociais, se manifestou contra a proposta.

“Sou totalmente contrário ao PL da Dosimetria e tudo o que ele representa. Ele fomenta a impunidade, beneficiando quem tinha planos concretos para destruir o Estado Democrático de Direito”, declarou Contarato.

Magno Malta, por sua vez, celebrou a aprovação do PL. “A luta pela anistia continua. O que vivemos hoje é apenas um degrau de uma escalada difícil, mas necessária. Lutamos para ver nossos irmãos livres, para devolver dignidade, abraços e lares às famílias feridas por essa injustiça”, afirmou.

Marcos do Val foi procurado por A Gazeta por meio da assessoria e questionado sobre a aprovação, mas não se manifestou.

