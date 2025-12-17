Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Contarato vota a favor de reduzir pena de Bolsonaro, mas diz que foi engano e pede correção

Votação ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça. Parlamentar avisou que, no plenário, vai votar contra

Vitória
Publicado em 17/12/2025 às 17h25
Atualizado em 17/12/2025 às 17h44
Senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi eleito para presidir CPI do Crime Organizado
Senador Fabiano Contarato (PT-ES). Crédito: Andressa Anholete/ Agência Senado

O senador Fabiano Contarato (PT) votou a favor do PL da Dosimetria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira (17). Em seguida, entretanto, afirmou que fez isso por engano e pediu a correção do painel de votação, o que ainda não ocorreu.

O Projeto de Lei 2.162/2023 reduz penas de condenados pela participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 

Ao todo, foram 17 votos favoráveis na CCJ e sete contrários. O texto vai a votação também no plenário da Casa.

"Sou totalmente contrário ao PL da Dosimetria e tudo o que ele representa. Ele fomenta a impunidade, beneficiando quem tinha planos concretos para destruir o Estado Democrático de Direito", afirmou Contarato, em nota oficial.

"Hoje na CCJ, lutei para que o projeto fosse derrubado ou que a discussão fosse, pelo menos, adiada. No entanto, por engano, no momento da votação, registrei no aplicativo do Senado um voto diferente à minha convicção e já procurei a Presidência da CCJ para retificar no painel", justificou. 

"No plenário, meu voto será contra", reforçou Contarato.

Ele é membro titular da comissão, assim como outro integrante da bancada capixaba, o senador Magno Malta (PL).

Magno votou a favor do projeto.

A proposta prevê menor tempo de prisão para a progressão de regime, independentemente de o réu ser reincidente ou usar violência ou grave ameaça.

Antes de uma emenda apresentada por Sergio Moro (União Brasil-PR), essa redução beneficiaria quem cometeu diversos tipos de crimes.

Agora, o texto dá alívio para quem "só" tenta dar um golpe de Estado.

Fabiano Contarato (PT-ES)

Senador, em requerimento enviado ao presidente do Senado

"Equivoquei-me no registro do meu voto, tendo sido consignado 'Sim' quando, na realidade, meu voto era 'Não'. Assim, solicito que conste em ata meu voto contrário à aprovação da referida proposição"

Requerimento de Contarato para corrigir voto

Veja a íntegra do requerimento enviado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Filhos de Bolsonaro vêm ao ES em "clamor pelo Brasil"
Curtas políticas: Veja quem deve ser o novo desembargador do TJES
"Helder vai representar o projeto do Lula no ES", diz presidente nacional do PT
'Não foi pra mim', diz Arnaldinho sobre recado de Casagrande
"Paralisaram tudo", diz Ricardo sobre governo Paulo Hartung

A Gazeta integra o

Saiba mais
Fabiano Contarato magno malta Senado Federal Atos Antidemocráticos Letícia Gonçalves Golpe de Estado 8 de Janeiro

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.