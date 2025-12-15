Curtas políticas: Veja quem deve ser o novo desembargador do TJES

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na Enseada do Suá. Crédito: Divulgação TJES

O desembargador Fábio Clem de Oliveira, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), vai completar 75 anos de idade no próximo dia 4. Assim, está a caminho da aposentadoria.



Para ocupar a cadeira dele, o TJ vai eleger um juiz de carreira, pelo critério de antiguidade.



O NOVO DESEMBARGADOR



O nome dado como certo para a promoção é o do juiz Luiz Guilherme Risso, titular da 2ª Vara Criminal de de Vitória.

Risso, aliás, já foi convocado para atuar como desembargador substituto a partir do dia 3 de janeiro, devido ao afastamento de Fábio Clem para fins de aposentadoria.

MAIS UM CORONEL NO PARTIDO DE PAZOLINI

Após a filiação do Coronel Ramalho, secretário municipal de Meio Ambiente, ao Republicanos, outro oficial da reserva chegou ao partido do prefeito Lorenzo Pazolini.

Trata-se do Coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros.

Curiosamente, ele concorreu contra Pazolini nas eleições de 2024, foi vice de Du (Avante).

Na época, Coronel Wagner estava filiado ao PRTB.

Em 2026, deve ser candidato a deputado estadual.

FLERTE...

Por falar em Pazolini, o flerte dele com o PSD esquentou. O prefeito se encontrou com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, na semana passada.

Já nesta segunda-feira (15), Pazolini esteve com o presidente estadual da sigla, o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, em Brasília.

O encontro foi casual, em meio a agendas oficiais que os dois tiveram por lá, e nem tão fora da curva. O prefeito de Colatina esteve na Prefeitura de Vitória no último dia 2.

Paralelamente à conversa na capital federal, o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, esteve, em Vitória, com o ex-secretário da Fazenda da Capital Aridelmo Teixeira, filiado ao PSD desde julho.

... NÃO CASAMENTO

Aliados de Pazolini consideram que ele está "cada vez mais alinhado com o PSD", num indicativo de aliança para as eleições de 2026.

O prefeito de Vitória é pré-candidato ao governo do Espírito Santo.

O grupo do governador Renato Casagrande (PSB) também tenta atrair o PSD, para uma eventual coligação em prol do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), também pré-candidato ao Palácio Anchieta.

O PSD, porém, é o partido do ex-governador Paulo Hartung, adversário de Ricardo e Casagrande.

De qualquer forma, nenhum martelo foi batido. O partido segue sem definição oficial em relação ao palanque em que vai subir em 2026.

