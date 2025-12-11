Letícia Gonçalves
'Não foi pra mim', diz Arnaldinho sobre recado de Casagrande

Governador foi questionado sobre movimentações pré-eleitorais do aliado

Vitória
Publicado em 11/12/2025 às 17h56
Arnaldinho Borgo (Podemos) entrevistado por A Gazeta e CBN
Arnaldinho obteve aval do PSDB para ser pré-candidato ao governo do Estado. Crédito: Ricardo Medeiros

Questionado pela coluna, no último sábado (6), a respeito das movimentações pré-eleitorais do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), o governador Renato Casagrande (PSB) pregou que “temos que colocar os interesses do Estado acima de interesses pessoais”.

Não há muita margem a interpretações quanto a quem o recado se destina, já que a pergunta foi, especificamente, sobre o prefeito.

Mas, nesta quinta-feira (11), o político canela-verde afirmou que a frase do governador não foi uma referência a ele.

“Não foi pra mim”, respondeu o prefeito, sem tecer qualquer outro comentário.

Arnaldinho filiou-se ao PSDB no último dia 3 e desalojou Vandinho Leite, então presidente estadual do partido, do cargo.

O ponto principal, entretanto, é que o prefeito obteve o aval do presidente nacional do partido, Aécio Neves, para ser pré-candidato ao Palácio Anchieta.

Mas o nome favorito do governador, que deve ser anunciado em breve, é o do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Casagrande, assim, não está numa posição confortável. Tem dois aliados de olho no mesmo cargo e tem que lidar com um possível racha no grupo político que lidera.

O governador quer “unidade”, como pediu várias vezes.

Ao mesmo tempo, foi o próprio Casagrande que autorizou que outros nomes, além de Ricardo, tentassem se viabilizar na corrida pelo Palácio.

Agora, tem que emitir recados, nem sempre compreendidos.

Paralelamente, tanto o governador quanto o prefeito garantem, ao menos publicamente, que a relação entre eles está “boa” e “normal”.

