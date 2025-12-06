Casagrande sobre Arnaldinho: "Temos que colocar os interesses do estado acima de projetos pessoais"

Governador Renato Casagrande durante o evento "Ação pela Cidadania", na Serra. Crédito: Instagram/@renatocasagrande

A chegada do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ao PSDB, já como presidente estadual da sigla, deflagrou chances reais de haver uma disputa entre dois aliados do governador Renato Casagrande (PSB) pelo Palácio Anchieta em 2026.



O governador deve anunciar até janeiro o nome a ser apoiado por ele. Quem tem a preferência é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), mas o político canela verde está vivo no jogo, sem sinais de que pretenda recuar.

Neste sábado (6), questionado pela coluna, Casagrande falou pela primeira vez sobre as movimentações político-eleitorais de Arnaldinho após a confirmação da filiação do aliado ao PSDB:

"Temos que colocar os interesses do estado acima de interesses e projetos pessoais. Estamos vivendo momentos de muito resultado, de muita transformação e, nós, por disputas políticas, não podemos perder isso".

"Pode até ser considerado natural que as pessoas procurem se legitimar. Sobre o formato, eu já fiz uma observação", completou o governador.

O "formato" ao qual ele se refere foi a forma como Arnaldinho chegou ao comando do PSDB. O prefeito fez a costura diretamente com o presidente nacional do partido, Aécio Neves, o que desalojou o deputado estadual Vandinho Leite da presidência estadual da sigla.

Casagrande já havia defendido que a movimentação do prefeito fosse feita com "harmonia" e "diálogo" com os membros locais do PSDB.

Vandinho, aliás, é líder do governo na Assembleia Legislativa e estava na comitiva governista que compareceu, neste sábado, ao evento Ação pela Cidadania, realizado no Parque da Cidade, na Serra.

O agora ex-presidente do PSDB afirmou, na última quinta-feira (4), que Arnaldinho agiu com "ingratidão" em relação ao próprio Casagrande.

É que o governador só ficou sabendo do contato do prefeito de Vila Velha com Aécio Neves depois que a primeira conversa entre eles já havia sido feita. Neste sábado, porém, Casagrande não endossou as palavras de Vandinho.

"De fato, ele só me ligou depois que teve a conversa (com Aécio), mas não vou qualificar o ato, tá certo?"

O governador, apesar de o cenário não indicar coesão de seu grupo político, muito ao contrário, ainda prega união.

"As pessoas podem tentar se legitimar, mas na hora mesmo a gente vai continuar trabalhando para que todos estejam juntos, para que esse projeto não seja nenhum retrocesso, nenhum atraso", conclamou.

De acordo com ele, a manobra recente do prefeito não "muda nada" em relação ao anúncio a ser feito até janeiro, que vai sacramentar o apoio a um candidato casagrandista ao comando do Executivo estadual.

Renato Casagrande (PSB) Governador do Espírito Santo "Para mim, não muda nada"

"É uma consulta que estou fazendo aos meus aliados. O anúncio que vou fazer não é um anúncio meu, pessoal, é um anúncio que representa toda a movimentação política que nós temos no estado, que envolve partidos, prefeitos, vereadores, muitas pessoas", avisou.

Ele também disse que já conversou com o prefeito de Vila Velha após a ascensão deste à presidência estadual do PSDB e que o diálogo está mantido.

