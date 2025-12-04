As entrelinhas da filiação de Arnaldinho ao PSDB e o impacto na base casagrandista

Coletiva de imprensa com Arnaldinho Borgo e Aécio Neves em Vila Velha. Crédito: Vitor Carvalho/Divulgação

Ao menos no discurso, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, evitou comprar briga com o governador Renato Casagrande (PSB) e aliados ao anunciar, nesta quinta-feira (4), a filiação ao PSDB. É preciso, porém, ler nas entrelinhas.



O presidente nacional do partido, Aécio Neves, confirmou, em entrevista coletiva concedida por videoconferência à imprensa capixaba, que Arnaldinho "tem autorização para se colocar como pré-candidato ao governo do estado".

A questão crucial é que o grupo de Casagrande tem preferência pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), ao qual, aliás, o PSDB, então presidido por Vandinho Leite no estado, já havia declarado apoio. A partir desta quinta, porém, quem dá as cartas na legenda por aqui é Arnaldinho, o novo presidente estadual.

O prefeito foi questionado, mais de uma vez, a respeito da postura que vai adotar em relação aos planos eleitorais do governador e de Ricardo. Em relação ao primeiro, respondeu até antes de a pergunta surgir e garantiu que vai apoiar a candidatura de Casagrande ao Senado em 2026.

Mas e se o chefe do Executivo estadual anunciar que o candidato dele ao Palácio Anchieta é Ricardo e não Arnaldo? O político canela verde vai recuar em prol da unidade pregada pelo socialista?

É isso que os casagrandistas mais fiéis querem saber. Arnaldinho vai ser candidato mesmo num cenário em que disputaria contra Ricardo?

O prefeito não cravou um posicionamento: "A gente tem que aguardar. Queremos dialogar o estado do Espírito Santo. Por que vamos ficar limitados? Não estamos indo contrários a nenhuma política pública nem a nenhuma pessoa (...) vou trabalhar pela união e dialogar com todos".

Essa união, obviamente, seria em torno do nome do próprio Arnaldinho. A coluna reforçou a pergunta. Então quer dizer que o prefeito não descarta disputar contra Ricardo?

"Depende de vários fatores, da nossa capacidade de fazer política partidária, de dialogar com a sociedade, depende do resultado de pesquisas e não do achismo."

Depois, ele foi mais claro. A verdade é que não será Arnaldinho, seus aliados mais próximos ou mesmo Casagrande a decidir se o grupo governista vai ter um ou dois candidatos ao Palácio e sim as circunstâncias. Veja o complemento da resposta do prefeito:

"Não vamos para uma aventura. Já afirmei que não vou ser pedra de tropeço para ninguém e não vou cometer loucuras, como ser candidato se a pesquisa demonstra que não tenho viabilidade para tal. Mas se a pesquisa demonstrar que sou viável, com toda certeza colocarei o meu nome para disputar a eleição".

Quando questionado sobre datas para bater o martelo, o prefeito lembra que os marcos determinantes do calendário eleitoral são o início de abril, quando teria que renunciar ao mandato de prefeito para participar do pleito de 2026, e meados de agosto, quando são feitos os registros de candidatura.

Casagrande, contudo, já avisou que vai anunciar até o final de 2025 o pré-candidato governista ao Palácio. Todas as apostas apontam para Ricardo Ferraço.

Vai ficar, no mínimo, chato um anúncio desses enquanto Arnaldinho também se diz um pré-candidato casagrandista no páreo.

Em determinado ponto da entrevista coletiva o prefeito lembrou, porém, que mesmo se o governador ungir alguém agora, nada impede o socialista de mudar de ideia depois, respeitando o calendário eleitoral.

Casagrande, além de pregar união e pedir sensibilidade aos aliados, preferia que uma eventual mudança no comando do PSDB ocorresse com "harmonia".

O agora ex-presidente estadual da sigla é Vandinho Leite, líder do governo na Assembleia.

Arnaldinho afirmou que não conversou com Vandinho antes de assumir o novo posto, mas frisou: "Não tomei o partido de ninguém".

De qualquer forma, há um climão no ar.

CAMPEONATO ELEITORAL

O prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB), notório apoiador de Ricardo Ferraço, esteve no gabinete de Casagrande nesta quinta e disse que o governador estava "muito triste".

"É porque o Flamengo ganhou dois títulos e o Botafogo não ganhou. Eu também fiquei triste, porque sou vascaíno", brincou Enivaldo, sem entrar no mérito da questão Arnaldinho-PSDB.

Por ironia do destino, Arnaldinho esteve no Maracanã, na quarta-feira (3), e festejou a vitória do Flamengo sobre o Ceará, resultado que consagrou o rubro-negro como campeão do Brasileirão.

O que acompanhamos agora é uma série de jogos políticos, num campeonato que só termina no ano que vem.

