Como foi a conversa entre Casagrande e petistas sobre as eleições 2026 no ES

João Coser durante encontro estadual do PT, em setembro. Crédito: Rodrigo Gavini/PT-ES

Durante duas horas, no último sábado (29), o governador Renato Casagrande (PSB) e representantes do PT no Espírito Santo conversaram sobre as eleições de 2026. O pré-candidato ao Palácio Anchieta Helder Salomão (PT) participou do encontro, que deixou claro que o partido pretende mesmo lançar o deputado federal na corrida pelo comando do Executivo estadual.



A reunião, de acordo com o que a coluna apurou, teve um tom cordial. A ideia é que, mesmo em palanques diferentes, não haja uma campanha hostil entre casagrandistas e petistas.

O aliado a ser endossado por Casagrande ao governo vai ser anunciado em breve e, ao que tudo indica, o ungido é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que não nutre simpatia pelo PT.

Mas com Casagrande a relação é outra. O Partido dos Trabalhadores deve, ainda que informalmente, apoiar a pré-candidatura do socialista ao Senado, que ainda não foi anunciada, mas é dada como certa.

O nome do PT para o Senado é Fabiano Contarato, pré-candidato à reeleição. Só que duas vagas vão estar em disputa para o cargo.

"Ter mais senadores do campo democrático é importante para nós. Não temos dificuldade de fazer campanha, como segundo voto, para Casagrande ao Senado", afirmou o presidente estadual do PT, João Coser, à coluna, nesta segunda-feira (1º).

CONSOLIDAÇÃO

Já em relação à corrida pelo Palácio Anchieta, Coser ressaltou que, "para a direção nacional do PT, a pré-candidatura de Helder já está consolidada".

Nos próximos dias 4, 5 e 6, o presidente do PT-ES vai participar, em Brasília, de uma série de encontros com dirigentes petistas. O objetivo, de acordo com ele, não é bater ou não o martelo sobre o lançamento de Helder no estado, porque isso já foi feito.

O momento, agora, é de definir estratégias para fortalecer o nome do deputado federal entre os eleitores capixabas.

O parlamentar afirmou à coluna, no último dia 17, que vai disputar "para valer" e não apenas para fazer um palanque local para o presidente Lula (PT), que deve tentar a reeleição.

Mas um dos objetivos do PT estadual é, também, turbinar pedidos de votos para o presidente.

"Colocamos para o governador as razões da nossa candidatura própria ao Palácio. A prioridade é o palanque para Lula, a candidatura do Helder e a reeleição do Contarato", contou Coser.

"Foi uma conversa boa (com Casagrande), para construirmos uma relação fraterna mais à frente. Se não pudermos estar juntos, que seja uma relação amigável", resumiu o líder petista.

O teor da conversa relatada por ele combina com o que foi dito por Helder à coluna no último dia 17, quando o deputado afirmou que vai ser, ao mesmo tempo, um candidato "da continuidade e da mudança".

Helder, na ocasião, até fez observações sobre o governo Casagrande, como ao argumentar que a gestão precisa ter nota A não somente no Tesouro Nacional mas nas políticas sociais.

Ele, entretanto, não chegou a criticar abertamente a administração estadual, da qual, diga-se de passagem, o PT faz parte, comandando a secretaria de Esportes.

NOS IDOS DE 2022

Em 2022, é preciso lembrar, o PT-ES também lançou um pré-candidato ao Palácio Anchieta, Contarato. Mas depois recuou e apoiou a reeleição de Casagrande.

Naquele ano, porém, a direção nacional do partido não havia dado aval ao projeto de Contarato. Agora, de acordo com Coser, os dirigentes nacionais estão alinhados com Helder, o que pode fazer toda a diferença, ao menos no campo da política partidária, que antecede o pronunciamento das urnas.

Além de Coser e Helder, participaram do encontro com o governador no sábado o senador Contarato, a deputada federal Jack Rocha e o dirigente do PT-ES Jackson Andrade.

A reunião, de acordo com João Coser, ocorreu a convite de Casagrande.

