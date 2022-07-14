Governo do ES: PT retira Contarato de disputa e confirma apoio a Casagrande

O senador Fabiano Contarato (PT) e o governador Renato Casagrande (PSB) caminharão juntos na disputa ao governo Crédito: Montagem A Gazeta

O anúncio oficial do acordo selado está previsto para ser feito de forma conjunta entre as direções estadual e nacional dos partidos ainda nesta quinta-feira (14).

Nas mais de três horas de duração - começou logo depois das 20 horas e acabou somente às 23h25 -, a reunião do diretório buscou deixar as lideranças partidárias a par das decisões tomadas. Não foi necessária a realização de votação, mas uma das correntes internas do partido, a Democracia Socialista (DS), registrou posição contrária ao acordo com o PSB.

Durante o encontro, Casagrande e o PSB reforçaram alguns itens já ofertados para que o PT apoiasse a reeleição do governador e esclareceram dúvidas dos petistas. Entre os pontos acordados entre as duas siglas estão: a participação do PT em um eventual governo de Casagrande, se reeleito, a participação do PT na elaboração do programa de governo do socialista, a ajuda do PSB na coordenação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Estado e a posição clara de Casagrande na disputa presidencial, algo que ele havia feito no dia anterior, quando disse que fará campanha para Lula e somente para ele para presidente

A participação do PSB e de Casagrande de forma efetiva na campanha de Lula foi um dos pontos mais importantes para o PT no acordo, já que o retorno do petista ao comando do Palácio do Planalto é prioridade absoluta da legenda em todo o Brasil. Além disso, o apoio do governador para as chapas de deputado da Federação Brasil da Esperança (PT-PV-PCdoB) teria contribuído para a decisão.

O CAMINHO PARA O ACORDO SELADO ENTRE PT E PSB NO ESPÍRITO SANTO

Antes disso, as divergências locais se tornaram públicas quando Casagrande recebeu o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil-PR), então pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos. O fato, inclusive, foi considerado um dos motivos que azedaram a inclusão do PSB na federação formada pelo PT com PV e PCdoB. Casagrande ocupa o segundo posto mais importante da direção nacional do PSB, é o secretário-geral do partido.

Com a desistência do ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) da disputa ao governo estadual - vai concorrer ao Senado - em favor do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), anunciada na última sexta-feira (8), o anúncio de acordo entre as duas legendas no Espírito Santo virou uma questão apenas de data, local e hora, pois já era considerada certa.

Para evitar que outros partidos - em especial o PP - usem o acordo com o PT para fugir da aliança com Casagrande , o PSB não cedeu espaço na chapa majoritária aos petistas. Com isso, além da retirada de Contarato da disputa ao governo, também deixam suas pré-candidaturas ao Senado o ex-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Reinaldo Centoducatte e a ex-secretária de Educação de Cariacica Célia Tavares.