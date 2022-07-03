PT do ES aprova resolução e mantém Contarato na disputa, mas isso não quer dizer muita coisa

Senador Fabiano Contarato em cerimônia de filiação ao PT em VitóriaCrédito: Reprodução/PT Youtube
Os mais de cem delegados do PT do Espírito Santo aprovaram, neste sábado (2), à unanimidade, uma resolução que referenda o nome do senador Fabiano Contarato como pré-candidato do partido ao governo.
Ainda que conte com o endosso dos dirigentes e da militância locais, no entanto, o parlamentar deve ficar fora da disputa. Os petistas caminham para apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB), por determinação da direção nacional do PT.
Essa aliança, como a coluna já mostrou, passa por costuras que envolvem outros estados, principalmente São Paulo. Por lá, o PSB tem a pré-candidatura de Márcio França ao Executivo estadual.
Se ele desistir e apoiar Fernando Haddad (PT), como contrapartida o PT deve endossar nomes socialistas em outras unidades da federação, como o Espírito Santo.
E já está tudo encaminhado para França recuar. O apresentador de TV Datena (PSC) não vai mais concorrer ao Senado em São Paulo, deixando a corrida mais suave para França mudar o foco e mirar no parlamento.
O pessoal do PT do Espírito Santo sabe disso, mas quis marcar posição com a resolução aprovada neste sábado. Ao menos para poder dizer: "Olha, nós tentamos, não foi por nossa causa que Contarato não foi candidato".
Contarato participou do Encontro Estadual de Tática Eleitoral do PT, realizado de forma virtual, e encerrou com uma fala emocionada, dizendo sentir-se apoiado em âmbito local.
No início, houve um pequeno ruído de comunicação. O senador não havia recebido o link para participar do encontro, mas conseguiu acessar a reunião ainda enquanto a abertura era realizada.
"A gente cumpriu um rito interno para manter a coerência", resumiu um dos delegados do partido reunidos neste sábado.
REUNIÃO COM A NACIONAL
Uma reunião com o Grupo de Trabalho Eleitoral montado pela direção nacional do PT vai ocorrer nesta semana e deve ser decisiva. Ao GTE, os petistas locais vão ter a resolução deste sábado a apresentar, como argumento.
A Casagrande, por sua vez, só resta aguardar o desfecho praticamente certo dessa história. Sem Contarato no páreo, há mais chances de o socialista vencer ainda no primeiro turno, uma vez que não deve haver divisão dos votos da centro-esquerda.
Fazer campanha para Lula, no entanto, são outros quinhentos. O governador também já afirmou, à coluna, que palanque exclusivo não vai rolar, uma vez que entre os aliados dele há apoiadores de outros presidenciáveis, como Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (considerando a iminente chegada do MDB de Rose de Freitas à base aliada).
A bem da verdade, a manutenção ou não da pré-candidatura de Contarato sempre dependeu mais de Casagrande e do PSB do que do próprio senador e do PT local.
SENADO
O nome do candidato ou candidata do PT ao Senado no estado segue em aberto. Esse ponto não chegou a ser discutido no encontro.
A ex-secretária de Educação de Cariacica Célia Tavares e o ex-reitor da Ufes Reinaldo Centoducatte estão no páreo.
É improvável que o PT consiga o apoio da Casagrande a um deles, uma vez que a bênção do governador já é cobiçada pela senadora Rose de Freitas, pelo ex-secretário de Segurança Pública Alexandre Ramalho (Podemos) e pelo deputado federal Da Vitória (PP).
Rose, aliás, é unha e carne com Casagrande, sempre presente em eventos do Palácio Anchieta nos últimos tempos.
Há a possibilidade, garantida pela lei eleitoral e reforçada por entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, do lançamento de candidaturas avulsas, ou seja, o PT pode se coligar com Casagrande e lançar alguém ao Senado.
Só que, para esse último cargo, tem que ir sozinho, sem formar outra coligação.
O que o PT ES decidiu, em resolução aprovada neste sábado (2):
1. Reafirmar a como prioridade a eleição Luís Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil;
2. Referendar o nome do Senador Fabiano Contarato ao Governo do Estado conforme posição do Diretório Estadual por unanimidade; E continuar a construção do diálogo nas demais candidaturas majoritárias (senado e vice) conforme as diretrizes já definidas pelo PT Nacional.
3. Fortalecer e trabalhar as candidaturas proporcionais de federal e estadual, representadas pela federação “Brasil da Esperança” junto ao PT, PV e o PCdoB na estratégia de eleger bancadas expressivas nas assembleias e no parlamento;
4. Aprovar as diretrizes do Programa; Projeto Alternativo Para o Espírito Santo;
5. Conclamar e estimular nossa militância a criar e mobilizar os comitês populares de luta com ampla participação de filiados ou não, movimentos, setores da sociedade comprometidos na luta em defesa da democracia, do esperançar, da vida e do bem viver;
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.