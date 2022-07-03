PT do ES aprova resolução e mantém Contarato na disputa, mas isso não quer dizer muita coisa

1. Reafirmar a como prioridade a eleição Luís Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil;

2. Referendar o nome do Senador Fabiano Contarato ao Governo do Estado conforme posição do Diretório Estadual por unanimidade; E continuar a construção do diálogo nas demais candidaturas majoritárias (senado e vice) conforme as diretrizes já definidas pelo PT Nacional.

3. Fortalecer e trabalhar as candidaturas proporcionais de federal e estadual, representadas pela federação “Brasil da Esperança” junto ao PT, PV e o PCdoB na estratégia de eleger bancadas expressivas nas assembleias e no parlamento;

4. Aprovar as diretrizes do Programa; Projeto Alternativo Para o Espírito Santo;

5. Conclamar e estimular nossa militância a criar e mobilizar os comitês populares de luta com ampla participação de filiados ou não, movimentos, setores da sociedade comprometidos na luta em defesa da democracia, do esperançar, da vida e do bem viver;