Partido muda de comando no ES e retira apoio a Erick Musso

Erick Musso, presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato ao governo do ESCrédito: Ellen Campanharo/Ales
O Agir (antigo PTC) havia declarado apoio ao presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), na corrida pelo governo do Espírito Santo, mas, nesta quinta-feira (23), o jogo virou.
O pré-candidato ao Senado pelo partido, Idalecio Carone, assumiu o comando da sigla no estado e garantiu que, com ele, "acabou, não tem apoio a Erick Musso, não".
O presidente anterior, Adriano Rocha, já havia se aproximado de Erick e considerava que o mais adequado seria Carone ser candidato a deputado federal. O empresário, no entanto, recorreu à direção nacional do Agir, que retirou o controle das mãos de Rocha.
O ex-presidente diz que deve haver uma debandada do partido no estado. "Tínhamos chapas completas de candidato a deputado federal e a estadual. Podemos sair em bloco. Eu mesmo sou pré-candidato a deputado federal e não vou disputar com Carone à frente do partido", avisou.
"Os candidatos a deputado reagiram a isso, não querem apoiar a candidatura dele ao Senado. Não vamos apoiar um doido", disparou.
"A direção nacional do partido não conhece a realidade local. Eles acham que o Carone tem mais chance de ser eleito senador do que Sérgio Meneguelli ou Magno Malta. O nome dele (Carone) nem aparece nas pesquisas porque ninguém sabe que ele é candidato", alfinetou, ainda, Rocha.
O pré-candidato ao Senado refuta a tese de esvaziamento do partido, diz que filiou diversos aliados à sigla e eles vão permanecer lá.
"Pelo visto eles querem direcionar o partido para algum candidato ao governo, mas não vai ser com os nossos candidatos. Vamos apoiar o Erick, mesmo que a gente não dispute as eleições", avisou Adriano Rocha.
"FRACO"
Carone diz que não vai endossar Erick Musso porque "ele é fraco" e porque o presidente da Assembleia marcou diversas vezes de conversar com ele e, depois, o ignorou. "Não me respeitou então eu também não respeito ele", bradou.
O empresário, dono da Rede TV no estado, afirma ainda que o Agir pode ter candidato próprio ao governo.
Ele não descarta, no entanto, apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB).
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.