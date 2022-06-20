Presidente de partido sai do governo Casagrande para flertar com a oposição

A permanência do presidente do Avante no Espírito Santo, Marcel Carone, como assessor especial da Casa Civil do governo Renato Casagrande
(PSB) durou apenas dois meses.
Nesta segunda-feira (20), o diário oficial registrou a exoneração dele que, de acordo com a pasta, ocorreu a pedido do próprio Carone.
O presidente do Avante quer turbinar a campanha do pré-candidato ao Senado pelo partido, o pastor e influencer Nelson Junior.
"Tenho grande respeito, carinho e admiração pelo governador Renato Casagrande, mas, como líder partidário, temos um pré-candidato a senador, o Nelson Junior, que é totalmente viável e competitivo", afirmou Marcel Carone à coluna nesta segunda.
O caminho já está congestionado e os demais partidos têm mais musculatura que o Avante.
Assim, Nelson Junior tem buscado outro palanque, outro pré-candidato ao governo do estado que tope uma parceria.
"Nelson Junior recebeu convite de praticamente todos os pré-candidatos a governador, que se colocaram antes do dia 2 de abril, para ser seu pré-candidato ao Senado", diz Carone.
Nelson Junior é o idealizador da campanha "Eu escolhi esperar", que propõe a abstinência sexual aos jovens, ao menos até o casamento. "Nelson Junior pode atrair o eleitorado Cristão e conservador de forma imediata, a partir do momento que tomem ciência que ele é pré-candidato a senador", avalia o presidente estadual do Avante.
Como assessor especial na Casa Civil, Carone recebia R$ 14.401,66 brutos. Ficar no posto e costurar alianças com adversários do socialista, no entanto, seria uma contradição. Aliás, o próprio governo poderia perceber isso. Cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração.