Do lixo a novos produtos: como a indústria da reciclagem transforma a economia do ES

Imagine uma fila de 120 caminhões de lixo lotados apenas com sacolas plásticas, uma pilha com meio milhão de pneus usados e uma montanha de 10 mil toneladas de entulho. Todo esse volume de resíduos deixa de poluir o solo do Espírito Santo todos os anos, ganhando um novo ciclo de vida graças à atuação das indústrias locais de reciclagem.





Por trás do descarte recolhido nas cidades, existe uma cadeia produtiva que gera empregos, movimenta a economia e transforma lixo em matéria-prima. A economia circular avança no Estado, convertendo passivos ambientais históricos — como pneus que levariam 600 anos para se decompor — em produtos de alto valor, como pisos emborrachados e anilhas de musculação.





Esse cenário capixaba ganha ainda mais relevância diante do panorama nacional. O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos anualmente, mas recicla apenas 4%, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema). A maior parte desse montante ainda sobrecarrega os aterros sanitários. No Espírito Santo, contudo, 78 empresas estão subvertendo essa lógica e transformando o descarte em recurso produtivo, de acordo com o Sindicato das Empresas de Reciclagem do Estado (Simreciclo).