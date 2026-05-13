O lixo que chega errado: quando a reciclagem começa antes da coleta!

Reaproveitar cada vez mais os resíduos por meio da reciclagem, por exemplo, é uma das iniciativas que podem fazer a diferença no dia a dia.

"Reciclar é importante. Mas reciclar certo é indispensável!". Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que a reciclagem não começa no caminhão, nem na associação, nem na mesa de triagem. Ela começa dentro de casa, no momento em que cada pessoa decide onde vai colocar o seu resíduo. E é justamente aí que mora um dos grandes desafios ambientais das cidades: muita coisa que chega como “reciclável” não deveria estar ali. Eletrônicos, embalagens de remédios, restos contaminados, objetos quebrados e materiais misturados acabam indo parar nas mãos dos catadores, que precisam separar, limpar, avaliar e, muitas vezes, descartar aquilo que chegou errado.