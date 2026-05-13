Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente

O lixo que chega errado: quando a reciclagem começa antes da coleta!

Ouça detalhes na participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 11:43

Publicado em 

13 mai 2026 às 11:43
Reaproveitar cada vez mais os resíduos por meio da reciclagem, por exemplo, é uma das iniciativas que podem fazer a diferença no dia a dia.
Reaproveitar cada vez mais os resíduos por meio da reciclagem, por exemplo, é uma das iniciativas que podem fazer a diferença no dia a dia. Crédito: Shutterstock
"Reciclar é importante. Mas reciclar certo é indispensável!". Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que a reciclagem não começa no caminhão, nem na associação, nem na mesa de triagem. Ela começa dentro de casa, no momento em que cada pessoa decide onde vai colocar o seu resíduo. E é justamente aí que mora um dos grandes desafios ambientais das cidades: muita coisa que chega como “reciclável” não deveria estar ali. Eletrônicos, embalagens de remédios, restos contaminados, objetos quebrados e materiais misturados acabam indo parar nas mãos dos catadores, que precisam separar, limpar, avaliar e, muitas vezes, descartar aquilo que chegou errado.
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 13-05-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados