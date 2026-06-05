Cadela da PM é atropelada por dupla em moto furtada em Vila Velha

O carona, entretanto, não conseguiu escapar. Wesley Alves Souza, 19 anos, admitiu aos policiais que a moto era roubada e que ele e o Marco Antônio estavam usando o veículo para fazer o "corre". Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha, com lesões no joelho e mãos decorrentes da queda da moto. A Polícia Civil informou que Wesley foi autuado em flagrante por receptação e encaminhado ao sistema prisional.





Com sangramento pela boca, a cadela Sindy foi levada para uma clínica veterinária em Vitória em estado grave. A Polícia Militar, em nota, disse que a cachorra foi acompanhada pelo oficial veterinário da corporação e recebeu todos os cuidados necessários para estabilização do quadro clínico. Exames de imagem realizados ainda durante a madrugada identificaram uma lesão traumática importante na coluna vertebral, com comprometimento da medula espinhal.





"Na manhã desta sexta-feira (05), Sindy foi submetida a um procedimento cirúrgico realizado por médico-veterinário especialista em ortopedia, com o objetivo de corrigir as lesões e aliviar a compressão sobre a medula. A cirurgia transcorreu conforme o planejado pela equipe médica.





Apesar da evolução inicial satisfatória no pós-operatório imediato, o quadro clínico permanece delicado. O prognóstico é considerado reservado, sendo necessário aguardar os próximos dias para avaliar a resposta ao tratamento e o grau de recuperação das funções neurológicas afetadas pelo trauma", pontua a PM.





Ainda segundo a nota, a Polícia Militar acompanha integralmente a evolução do caso e está tentando localizar Marco Antônio, que conseguiu fugir após o atropelamento. "Sindy integra o efetivo da corporação e, ao longo de sua trajetória operacional, tem prestado relevantes serviços à sociedade capixaba", conclui.







