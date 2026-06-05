Cadela da PM é atropelada por dupla em moto furtada em Vila Velha

Para tentar escapar de uma abordagem policial, dois suspeitos em uma moto furtada jogaram o veículo na direção dos militares e atropelaram a cadela da PM Sindy, que participava da operação em Barramares, Vila Velha, na noite de quinta-feira (4). O animal ficou gravemente ferido.
Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais só não foram atingidos porque reagiram rápido e conseguiram desviar da moto. Com a colisão, o veículo foi ao chão, mas o condutor, identificado posteriormente como Marcos Antônio Rodrigues Santos, também conhecido como Endrik, conseguiu fugir a pé. Ele foi apontado, no registro policial, como gerente do tráfico de drogas da região de João Goulart.
O carona, entretanto, não conseguiu escapar. Wesley Alves Souza, 19 anos, admitiu aos policiais que a moto era roubada e que ele e o Marco Antônio estavam usando o veículo para fazer o "corre". Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha, com lesões no joelho e mãos decorrentes da queda da moto. A Polícia Civil informou que Wesley foi autuado em flagrante por receptação e encaminhado ao sistema prisional.
Com sangramento pela boca, a cadela Sindy foi levada para uma clínica veterinária em Vitória em estado grave. A Polícia Militar, em nota, disse que a cachorra foi acompanhada pelo oficial veterinário da corporação e recebeu todos os cuidados necessários para estabilização do quadro clínico. Exames de imagem realizados ainda durante a madrugada identificaram uma lesão traumática importante na coluna vertebral, com comprometimento da medula espinhal.
Atualização
Após a publicação da matéria, a Polícia Civil e a Polícia Militar deram retorno sobre o caso. O texto foi atualizado.