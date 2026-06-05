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Em Barramares

Cadela da PM é atropelada por dupla em moto furtada em Vila Velha

Os dois suspeitos tentaram fugir de uma abordagem policial e jogaram o veículo na direção dos militares, atingindo a cachorra Sindy

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 18:45

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 jun 2026 às 18:45

Para tentar escapar de uma abordagem policial, dois suspeitos em uma moto furtada jogaram o veículo na direção dos militares e atropelaram a cadela da PM Sindy, que participava da operação em Barramares, Vila Velha, na noite de quinta-feira (4). O animal ficou gravemente ferido.

 

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais só não foram atingidos porque reagiram rápido e conseguiram desviar da moto. Com a colisão, o veículo foi ao chão, mas o condutor, identificado posteriormente como Marcos Antônio Rodrigues Santos, também conhecido como Endrik, conseguiu fugir a pé. Ele foi apontado, no registro policial, como gerente do tráfico de drogas da região de João Goulart. 

Cadela da PM Sindy após resultado de outra operação policial
Cadela da PM Sindy após resultado de outra operação policial Divulgação

O carona, entretanto, não conseguiu escapar. Wesley Alves Souza, 19 anos, admitiu aos policiais que a moto era roubada e que ele e o Marco Antônio estavam usando o veículo para fazer o "corre". Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha, com lesões no joelho e mãos decorrentes da queda da moto. A Polícia Civil informou que Wesley foi autuado  em flagrante por receptação e encaminhado ao sistema prisional.


Com sangramento pela boca, a cadela Sindy foi levada para uma clínica veterinária em Vitória em estado grave. A Polícia Militar, em nota, disse que a cachorra foi acompanhada pelo oficial veterinário da corporação e recebeu todos os cuidados necessários para estabilização do quadro clínico. Exames de imagem realizados ainda durante a madrugada identificaram uma lesão traumática importante na coluna vertebral, com comprometimento da medula espinhal.


"Na manhã desta sexta-feira (05), Sindy foi submetida a um procedimento cirúrgico realizado por médico-veterinário especialista em ortopedia, com o objetivo de corrigir as lesões e aliviar a compressão sobre a medula. A cirurgia transcorreu conforme o planejado pela equipe médica.

Apesar da evolução inicial satisfatória no pós-operatório imediato, o quadro clínico permanece delicado. O prognóstico é considerado reservado, sendo necessário aguardar os próximos dias para avaliar a resposta ao tratamento e o grau de recuperação das funções neurológicas afetadas pelo trauma", pontua a PM.

Ainda segundo a nota, a Polícia Militar acompanha integralmente a evolução do caso e está tentando localizar Marco Antônio, que conseguiu fugir após o atropelamento. "Sindy integra o efetivo da corporação e, ao longo de sua trajetória operacional, tem prestado relevantes serviços à sociedade capixaba", conclui. 


Atualização

06/06/2026

Após a publicação da matéria, a Polícia Civil e a Polícia Militar deram retorno sobre o caso. O texto foi atualizado.

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