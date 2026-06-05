Motorista morre após carro sair da pista e capotar em ribanceira em Iúna

Um motorista morreu em um acidente na localidade de Serrinha, em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo. A Polícia Militar explicou que o carro que ele dirigia saiu da pista e capotou em uma ribanceira na manhã desta sexta-feira (5). Clenilson Pires Sindra, de 43 anos, estava sozinho no veículo.





A perícia da Polícia Científica encaminhou o corpo da vítima para a Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do caso serão investigadas pela Delegacia de Iúna.