Motociclista morre após ser atingido por carro em Nova Venécia

Um motociclista de 22 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na tarde de sábado (11) na Rodovia do Café, no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O motorista do veículo, que segundo a polícia deixou o local sem prestar socorro a vítima, ainda não foi identificado.
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista seguia pela pista principal da rodovia quando um carro prata, que trafegava pela via lateral no mesmo sentido, realizou uma conversão à esquerda, atravessando a pista. A vítima tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. Na sequência, o veículo atropelou o motociclista e deixou o local.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e constatou a morte do jovem ainda no local. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia.