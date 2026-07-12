As previsões para o jogo em que Messi enfrentará pela primeira vez a Inglaterra, rival histórico da Argentina

Lionel Messi é o maior artilheiro da história da Argentina, com 125 gols Crédito: Getty Images

Há poucas coisas que Lionel Messi não tenha feito em um campo de futebol

Mas a partida da semifinal entre Argentina Inglaterra , que será disputada na próxima quarta-feira (15/7) Atlanta, será uma experiência completamente nova para o jogador, que venceu oito vezes o prêmio Bola de Ouro.

Apesar de ter disputado mais de 200 partidas e marcado 125 gols pela Argentina, Messi nunca enfrentou os Três Leões em nível internacional.

Por um momento, pareceu que o jogador de 39 anos poderia perder seu primeiro encontro com a equipe de Thomas Tuchel, quando a Suíça parecia estar abrindo o placar nas quartas de final de sábado, mas a Argentina acabou vencendo por 3 a 1 na prorrogação.

Foi o primeiro jogo desta Copa do Mundo em que Messi não conseguiu marcar um gol, embora continue na liderança da corrida pela Chuteira de Ouro, empatado com o francês Kylian Mbappé , com oito gols, e seja o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

"A Inglaterra pode superar a Argentina em velocidade, mas eles têm aquele pequeno gênio, Messi. Todos jogam por ele. Todos deveriam estar empolgados", diz Micah Richards, comentarista da BBC.

"Marcá-lo é impossível, porque ele não recua. Ele se espreme em espaços minúsculos onde não deveria estar. Ele está inspirado nos momentos certos e tem a melhor técnica. Sua percepção espacial é fantástica. Ele tem um ótimo chute. E o mais importante, ele tem a mesma coisa que Jude [Bellingham]: personalidade e carisma. É o jogador de futebol mais carismático de todos os tempos."

Mas a Inglaterra deveria temer o atacante do Inter Miami?

'É impossível marcar Messi', diz Micah Richards, comentarista da BBC. 'Ele se infiltra em espaços minúsculos onde realmente não deveria estar.' Crédito: Getty Images

"Acho que Thomas Tuchel e os jogadores da Inglaterra estarão ansiosos para enfrentar a Argentina no momento atual, porque não é uma grande seleção argentina, mas tem o hábito de dar a volta por cima", diz Chris Sutton, ex-jogador e técnico de futebol profissional inglês, à BBC Radio 5 Live.

Na BBC Sport, o ex-atacante inglês Wayne Rooney observa que, embora Messi contribua pouco defensivamente, ele é capaz de decidir partidas com sua qualidade em momentos cruciais. "Ele pode ser um ponto fraco na defesa da Argentina", analisa Rooney.

"Ele não recompõe a marcação, mas tem momentos de brilhantismo, um pouco como Bellingham. Ele tem momentos de brilhantismo e momentos de qualidade. O que caracteriza Messi é sua capacidade de tomada de decisão: ele se destaca em momentos-chave do jogo e toma a decisão certa."

"Marcar Messi é uma questão de concentração e comunicação. É se comunicar com seus companheiros de equipe para cobrir posições que você normalmente não cobriria."

O jogo contra a Inglaterra é a semifinal que a seleção argentina desejava, de acordo com o especialista em futebol sul-americano Tim Vickery, em entrevista à 5 Live.

"Lionel Messi não poderia encerrar sua carreira internacional, com mais de 200 jogos disputados, sem enfrentar a equipe que os torcedores argentinos consideram sua maior rival", afirma Vickery.

"Durante o segundo tempo, os torcedores pulavam ao ritmo da música Quem Não Pula É Inglês. Na quarta-feira, ouviremos isso muito mais."

'Quem não pula é inglês, quem não pula é inglês': um dos cânticos tradicionais dos torcedores argentinos Crédito: Getty Images

Rivais acirrados

Inglaterra e Argentina compartilham uma das maiores rivalidades do futebol internacional.

Do infame gol de mão de Diego Maradona nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 — o segundo encontro entre Maradona e a Inglaterra, após um amistoso em 1980 — ao cartão vermelho de David Beckham em Saint-Étienne 12 anos depois, os jogos entre as duas seleções raramente foram desprovidos de drama.

No entanto, este será o primeiro encontro em quase 21 anos.

Desde que Messi estreou pela Argentina aos 18 anos, as duas seleções se enfrentaram apenas uma vez, e essa partida aconteceu menos de três meses depois de sua estreia.

Messi havia sido convocado para a seleção nacional em agosto de 2005, após impressionar na vitória da Argentina no Campeonato Mundial Sub-20 da Fifa no início daquele ano.

No entanto, ele não entrou em campo quando a Inglaterra enfrentou a Argentina em Genebra, pois estava cumprindo suspensão após receber um cartão vermelho com apenas 30 segundos de jogo em sua estreia internacional.

Após entrar como substituto no segundo tempo contra a Hungria em Budapeste, ele reagiu a uma falta de Vilmos Vanczak dando um soco no zagueiro, o que lhe rendeu um cartão vermelho do árbitro Markus Merk.

Em uma partida emocionante, embora sem Messi, os sul-americanos abriram o placar duas vezes antes de Michael Owen marcar dois gols espetaculares no final do jogo, dando à Inglaterra de Sven-Göran Eriksson a vitória por 3 a 2.

Como Messi se saiu contra outros rivais nesta Copa?

Messi é o jogador com mais partidas e gols na história da Argentina, e seu nome cresceu ainda mais depois de ele levar sua seleção à glória na Copa do Mundo de 2022.

As estatísticas mostram que ele adora marcar gols contra qualquer equipe, mas há algumas que ele parece gostar mais de enfrentar do que outras.

Messi marcou um gol na partida contra o Egito Crédito: Getty Images

A Bolívia é a adversária favorita de Messi em termos de gols, tendo marcado 11 contra eles em apenas 12 partidas.

Ele marcou ainda sete gols contra a Venezuela e o Equador, em 13 e 11 partidas, respectivamente.

O jogador também marcou seis e cinco gols contra as potências sul-americanas Uruguai e Brasil, respectivamente, enquanto seu desempenho contra adversários europeus não tem sido muito melhor.

Ele marcou três gols contra a Croácia, a Suíça e a França. Contra os Bleus, ele marcou esses três gols em três partidas, incluindo uma memorável dobradinha na final de 2022.