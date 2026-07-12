AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Letícia Gonçalves

Presidente nacional do partido de Pazolini joga balde de água fria na aproximação com o PL

Em nota enviada à imprensa, Marcos Pereira afirmou que a tendência é a sigla ficar neutra e não apoiar Flávio Bolsonaro

Publicado em 12 de Julho de 2026 às 16:22

Públicado em 

12 jul 2026 às 16:22
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
Como a coluna mostrou, está cada vez mais próxima uma aliança entre o PL do senador Magno Malta e o Republicanos, partido do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini.

Mas há percalços no caminho. 

No sábado (11), o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, fez menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em tom elogioso, e exortou a união entre "partidos e lideranças" para a construção de "um novo tempo".

Já neste domingo (12), o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, jogou um balde de água fria na aproximação com o PL.

Em nota divulgada à imprensa, Pereira apontou que, ao contrário do especulado após recentes encontros entre líderes dos dois partidos, a tendência dos republicanos não é apoiar Flávio Bolsonaro (PL) na corrida pela Presidência da República. E sim a neutralidade.

Na mesma sexta-feira em que Magno Malta e Pazolini sentaram à mesa para tratar das eleições de 2026 no Espírito Santo, Marcos Pereira analisou uma pesquisa encomendada pelo Republicanos e apresentada à bancada do partido em São Paulo.

Pelas sondagens iniciais, o presidente Marcos Pereira detectou, preliminarmente, um sentimento de frustração à pré-candidatura de Flávio e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições

Marcos Pereira Presidente nacional do Republicanos


"O apoio a Lula está completamente descartado. Outras reuniões semelhantes à de São Paulo ocorrerão ao longo do mês", diz ainda a nota.

As tratativas locais entre o Republicanos e o PL, presidido no estado por Magno, engrenaram após o incentivo das cúpulas nacionais das duas legendas.

A eventual subida do Republicanos no palanque de Flávio praticamente selaria a parceria no Espírito Santo e outros estados considerados estratégicos pelo partido de Pazolini.

Já a possível neutralidade enfraquece o movimento local, embora não o inviabilize.

Veja Também 

Lançamento das pré-candidaturas de Helder Salomão e Fabiano Contarato, em Cariacica

Helder Salomão: "Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço são muito parecidos"

Ricardo Ferraço entrega trecho da ES-230

Ricardo Ferraço corre e realiza inaugurações no limite do prazo eleitoral

A prioridade do Republicanos, no estado, é eleger Pazolini governador. O PL, por sua vez, quer garantir uma cadeira para a filha de Magno, Maguinha Malta, no Senado.

Erick Musso, no sábado, manifestou-se da seguinte forma: 

"Arregaçar as mangas e deixar de lado as possíveis diferenças.
É com essas palavras do presidente Bolsonaro, que li hoje em sua carta ao povo brasileiro, que renovo um chamado aos capixabas, aos partidos e às lideranças do nosso Estado, para que juntos possamos construir um novo tempo".

Erick é o principal articulador do ex-prefeito de Vitória, que precisa de parcerias para enfrentar a ampla aliança já desenhada por seu principal oponente, o governador Ricardo Ferraço (MDB).

Até agora, apenas o PSD do ex-governador Paulo Hartung declarou apoio a Pazolini.

O PL poderia contribuir com tempo de exibição no horário eleitoral, verba para fazer campanha e potenciais cabos eleitorais, ou seja, candidatos a deputado estadual e federal que pediriam votos aos eleitores em prol do republicano.

O ESTOPIM

O estopim para Marcos Pereira colocar o pé no freio nas negociações entre os dois partidos foi uma nota publicada pelo colunista do jornal O Globo Lauro Jardim, neste domingo.

O colunista cravou que o apoio do Republicanos a Flávio Bolsonaro já estaria selado, por meio de uma negociação, no mínimo, controversa.

Flávio teria se comprometido a indicar o próprio Marcos Pereira para ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima vaga a ser aberta, em 2028. 

Marcos Pereira negou a história: "O Republicanos nega que tenha fechado apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência da República. Nega também que tenha negociado a indicação do presidente Marcos Pereira ao STF como condição para o apoio".

O coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, senador Rogério Marinho (PL-RN), também negou, em nota à imprensa, que tenha havido qualquer negociação nesse sentido.

Marinho, porém, adotou um tom mais conciliador:

"Em diversos estados, PL e Republicanos poderão caminhar juntos nos palanques regionais. O Republicanos também será bem-vindo à construção de uma coalizão nacional".

+ colunas de Letícia Gonçalves

CNJ afasta desembargadora do ES que criticou 1º grau do Judiciário e OAB

O nome que o PCdoB quer emplacar como vice de Helder Salomão

Dança das cadeiras no ES: o novo xadrez político de Contarato em 2026

Secretário de Saúde de Colatina agora comanda também ... a Cultura

Prefeita de Vitória veta projeto que proibia menores em eventos LGBT

O nome que Marcelo Santos quer emplacar como vice de Ricardo Ferraço

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Flavio Bolsonaro Eleicões 2026 Letícia Gonçalves Lorenzo Pazolini magno malta Republicanos Pl Partido Liberal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Militar vai abrir concurso público e reinstituir o BME
Vila Velha, PM e IBGE: mais de 34 mil vagas em concursos e seleções
Imagem BBC Brasil
6 palavras de origem japonesa que o brasileiro adotou no vocabulário
Imagem BBC Brasil
Por que alguns países da África recusam ajuda financeira de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados