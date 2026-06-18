O nome que Marcelo Santos quer emplacar como vice de Ricardo Ferraço





Quem vai decidir o vice ou a vice na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB) é o próprio Ricardo, após ouvir aliados, evidentemente. E isso não vai ser feito agora e sim somente na reta final do prazo para realização das convenções partidárias, entre julho e agosto.









Trata-se de Joelma Costalonga, atual secretária da Casa dos Municípios da Assembleia. Ela é uma espécie de longa manus de Marcelo.





Já presidiu o PRD (Partido Renovação Democrática) e está à frente do programa Arranjos Produtivos, uma das principais vitrines do mandato do presidente do Legislativo estadual.





Marcelo também é presidente estadual do União Brasil, partido que está federado com o Progressistas.





"Eu, enquanto presidente do União, vou colocar o nome da Joelma à disposição para compor a discussão sobre a vice. Ela liderou o PRD por seis meses e o partido fez 26 vereadores. É uma mulher que tem serviços prestados à Assembleia e ao Espírito Santo", afirmou Marcelo à coluna, nesta quinta-feira (18).





A federação União Progressista dá como certo que vai indicar o vice de Ricardo. O emedebista não garantiu isso, mas já declarou publicamente que a federação "tem tamanho" para ocupar um lugar na chapa majoritária e que teria protagonismo na eleição de 2026.





Daí a se concluir que Joelma Costalonga vai ser a vice são outros quinhentos.





Integrantes do PP consultados pela coluna avaliam que a citação a Joelma é mais "uma forma de Marcelo valorizar o próprio passe".





No União, outro nome chegou a ser mencionado anteriormente pelo presidente estadual do partido, o da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto (ela saiu do PSB e filiou-se ao União).





"Mas a Patrícia é pré-candidata a deputada estadual e precisamos dela na chapa, é uma candidata competitiva. A Joelma, inicialmente, cogitamos lançar para estadual, mas achamos melhor disponibilizá-la como opção para a vice", contou Marcelo.





O presidente estadual do PP, deputado federal Da Vitória, também já citou vários nomes do partido que poderiam ser indicados como vice de Ricardo.





Um dos preferidos do parlamentar, diz-se nos bastidores, é o vereador de Vitória Camilo Neves.





Marcelo, entretanto, garante que não há conflito entre ele e o presidente estadual da federação: