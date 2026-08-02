Desabamento que matou empresário e pedreiros no ES é investigado pela polícia

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do desabamento que matou quatro pessoas em obra de ampliação de uma distribuidora de bebidas em Cariacica, na Grande Vitória. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (31), quando um barranco cedeu e soterrou quatro trabalhadores.





Entre as vítimas estão o empresário Vanderson Santana André, de 35 anos, dono da distribuidora, e os pedreiros Ronival Moreira de Jesus (48), Ruan Moreira da Luz (31) e Valdomiro Moreira de Jesus (61). Pai, filho e tio trabalhavam juntos na obra.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será conduzido pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).





"As circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat) e não há detalhes que possam ser repassados, no momento", informou a corporação.





A Polícia Científica informou que foi acionada às 16h16 de sexta-feira (31) para atender a ocorrência de acidente de trabalho.





Os corpos das quatro vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para necropsia, sendo liberados depois para os familiares. Os quatro foram sepultados na tarde de sábado (2).