Desabamento que matou empresário e pedreiros no ES é investigado pela polícia

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do desabamento que matou quatro pessoas em obra de ampliação de uma distribuidora de bebidas em Cariacica, na Grande Vitória. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (31), quando um barranco cedeu e soterrou quatro trabalhadores.
Entre as vítimas estão o empresário Vanderson Santana André, de 35 anos, dono da distribuidora, e os pedreiros Ronival Moreira de Jesus (48), Ruan Moreira da Luz (31) e Valdomiro Moreira de Jesus (61). Pai, filho e tio trabalhavam juntos na obra.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será conduzido pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).
"As circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat) e não há detalhes que possam ser repassados, no momento", informou a corporação.
A Polícia Científica informou que foi acionada às 16h16 de sexta-feira (31) para atender a ocorrência de acidente de trabalho.
Os corpos das quatro vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para necropsia, sendo liberados depois para os familiares. Os quatro foram sepultados na tarde de sábado (2).
Dono da distribuídora, Vanderson tinha mais de 150 mil seguidores nas redes sociais. Horas antes da tragédia, ele publicou vídeos mostrando a rotina da empresa e o andamento da obra de ampliação do estabelecimento.
Em algumas das publicações, o empresário aparecia ao lado dos três pedreiros que também morreram no acidente. Ele deixa a esposa e um filho pequeno.
A família do empresário, responsável pela obra, preferiu não falar com a reportagem durante o velório. O g1 não conseguiu contato com a esposa de Vanderson.
As outras três vítimas eram da mesma família e moravam em Nova Rosa da Penha II, bairro onde aconteceu o desabamento.
Ronival havia trabalhado por muitos anos como taxista antes de atuar na construção civil. O filho dele, Ruan, havia deixado o emprego na Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) para trabalhar ao lado do pai. Valdomiro, tio de Ronival, também integrava a equipe.
Segundo familiares, os três costumavam trabalhar juntos e eram conhecidos na comunidade.
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