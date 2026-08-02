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Tecnologia

Moradores podem comunicar problemas em semáforos pelo celular em Vila Velha

QR Codes instalados nos equipamentos receberam mais de 2 mil chamados no primeiro semestre deste ano

Publicado em 02 de Agosto de 2026 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2026 às 16:40
Morador pode usar QR Code de semáforos para agilizar reparos no sistema
Morador pode usar QR Code de semáforos para agilizar reparos no sistema Prefeitura de Vila Velha

Semáforo apagado, piscando ou danificado: o problema pode ser comunicado diretamente à Prefeitura de Vila Velha pelo celular. Para informar a falha, o morador precisa apontar a câmera para o QR Code instalado no equipamento e registrar a ocorrência.


Segundo a administração municipal, a ferramenta recebeu 2.020 chamados entre janeiro e junho deste ano. São 650 pontos de leitura distribuídos por mais de 150 cruzamentos da cidade.


Ao acessar o código, o usuário é direcionado ao Attlas, sistema de controle semafórico da prefeitura. A ocorrência é registrada e encaminhada às equipes responsáveis pela manutenção.


A tecnologia foi implantada em julho de 2024 para facilitar a identificação de falhas e reduzir o tempo de resposta. 


Os dados registrados também ajudam o município a localizar os pontos com maior incidência de problemas e planejar manutenções preventivas. “O cidadão passou a ser um importante aliado na identificação de falhas e na conservação dos equipamentos semafóricos. Isso nos permite agir com mais rapidez, reduzir o tempo de resposta das equipes e oferecer mais segurança e fluidez ao trânsito da cidade”, afirmou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes.

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