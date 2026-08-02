Moradores podem comunicar problemas em semáforos pelo celular em Vila Velha

Semáforo apagado, piscando ou danificado: o problema pode ser comunicado diretamente à Prefeitura de Vila Velha pelo celular. Para informar a falha, o morador precisa apontar a câmera para o QR Code instalado no equipamento e registrar a ocorrência.





Segundo a administração municipal, a ferramenta recebeu 2.020 chamados entre janeiro e junho deste ano. São 650 pontos de leitura distribuídos por mais de 150 cruzamentos da cidade.





Ao acessar o código, o usuário é direcionado ao Attlas, sistema de controle semafórico da prefeitura. A ocorrência é registrada e encaminhada às equipes responsáveis pela manutenção.





A tecnologia foi implantada em julho de 2024 para facilitar a identificação de falhas e reduzir o tempo de resposta.





Os dados registrados também ajudam o município a localizar os pontos com maior incidência de problemas e planejar manutenções preventivas. “O cidadão passou a ser um importante aliado na identificação de falhas e na conservação dos equipamentos semafóricos. Isso nos permite agir com mais rapidez, reduzir o tempo de resposta das equipes e oferecer mais segurança e fluidez ao trânsito da cidade”, afirmou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes.