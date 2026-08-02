Caminhão bate em carro e acaba invadindo casa em Jaguaré

Um caminhão após bater em um carro acabou invadindo uma residência na manhã deste domingo (2), no bairro Palmital, em Jaguaré, na Região Norte do Espírito Santo. Parte do imóvel foi destruída com a colisão. Segundo informações da Polícia Militar à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, uma moradora da residência ficou ferida.





O motorista do caminhão contou aos militares que seguia pela rua quando foi surpreendido por um automóvel que saiu de uma rua transversal. Após bater, o condutor disse ter perdido o controle da direção. O teste do bafômetro do caminhoneiro deu negativo. Já o motorista do outro veículo deixou o local antes da chegada da PM.





O autônomo Mateus Santos de Jesus, que mora na parte de baixo da residência atingida, contou que o acidente aconteceu por volta das 9h. Ele havia acabado de entrar em casa, quando ouviu o impacto.





O morador disse ainda à reportagem que a moradora ferida vive na parte superior do imóvel, local atingido pelo veículo. Ela foi socorrida consciente e levada para um hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela nem sobre o paradeiro do outro motorista.