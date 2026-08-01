Investigado por violência doméstica é preso com arma em Presidente Kennedy

Um homem foi preso após ser flagrado com uma pistola calibre 9 milímetros de uso restrito durante uma operação da Polícia Civil em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. Ele é investigado por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele não teve nome e idade divulgados.





De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, realizado com apoio da Guarda Civil Municipal.

Na residência do investigado, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, três carregadores e 12 munições.





Segundo a corporação, a apreensão atende à determinação legal de retirada de armas de pessoas investigadas por crimes de violência doméstica, medida que busca proteger a vítima e prevenir novos episódios de violência.





O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. As investigações sobre o caso continuam.