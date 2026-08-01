Xuxa anuncia 3º show em SP após esgotar ingressos da turnê "O Último Voo da Nave"

Xuxa anunciou um terceiro show da turnê "O Último Voo da Nave" em São Paulo após esgotar os ingressos da segunda apresentação na capital paulista, que aconteceu na noite de sexta-feira (31). A nova data será 27 de fevereiro de 2027, também no palco do Nubank Parque.





A pré-venda exclusiva para clientes Itaú começou na última quinta (30). A venda geral será aberta em 3 de agosto, às 10h, pelo site da Eventim e na bilheteria oficial.





A turnê estreou em 25 de julho, reunindo cerca de 50 mil pessoas em São Paulo. Segundo a organização, a repercussão do espetáculo nas redes sociais impulsionou a procura por ingressos para as apresentações seguintes.