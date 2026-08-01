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Xuxa anuncia 3º show em SP após esgotar ingressos da turnê "O Último Voo da Nave"

Apresentação percorre mais de quatro décadas da carreira da artista, com repertório dividido em seis atos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 11:23

Xuxa - O Último Voo da Nave
Xuxa revisita seus 40 anos de carreira em "O Último Voo da Nave". Foto: @morivafilmes

Xuxa anunciou um terceiro show da turnê "O Último Voo da Nave" em São Paulo após esgotar os ingressos da segunda apresentação na capital paulista, que aconteceu na noite de sexta-feira (31). A nova data será 27 de fevereiro de 2027, também no palco do Nubank Parque.


A pré-venda exclusiva para clientes Itaú começou na última quinta (30). A venda geral será aberta em 3 de agosto, às 10h, pelo site da Eventim e na bilheteria oficial.


A turnê estreou em 25 de julho, reunindo cerca de 50 mil pessoas em São Paulo. Segundo a organização, a repercussão do espetáculo nas redes sociais impulsionou a procura por ingressos para as apresentações seguintes.

40 anos de carreira

O show percorre mais de quatro décadas da carreira da artista, com repertório dividido em seis atos que revisitam programas como Xou da Xuxa, XSPB, Xuxa Park e Planeta Xuxa. A produção também recria a tradicional nave que sobrevoa a plateia durante a apresentação.


Além de voltar a São Paulo, "O Último Voo da Nave" passará por Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro ainda este ano. De acordo com a organização, ainda há poucos ingressos disponíveis para essas apresentações.

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