"Esqueceram de Mim" pode ganhar novo filme com Macaulay Culkin, diz revista

Um novo "Esqueceram de Mim" está nos planos da Disney, e pode ter a volta de Macaulay Culkin ao papel do travesso Kevin McCallister, que protagonizou os primeiros filmes da franquia. É o que afirma a revista People, que credita a uma fonte próxima a informação de que o projeto estaria em estágios iniciais.





"A Disney adorou a ideia envolvendo Macaulay, e todos querem que isso se torne realidade", disse a fonte.





Não é a primeira vez que circulam informações sobre um possível novo filme estrelado por Culkin. É que o próprio ator já compartilhou ideias para dar continuidade à saga, em que um garoto é deixado em casa por engano, após sua família viajar, e precisa enfrentar bandidos.





"Sou viúvo ou divorciado. Crio um filho e tudo mais. Trabalho muito, não presto atenção suficiente nele, o menino começa a ficar com raiva de mim e, no final, acabo ficando trancado para fora de casa", afirmou o artista durante a turnê "An Evening of Nostalgia with Macaulay Culkin", que fez em 2025 para celebrar os 35 anos do original.