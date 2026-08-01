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Cinema

"Esqueceram de Mim" pode ganhar novo filme com Macaulay Culkin, diz revista

Segundo informações da People, o ator pode voltar ao papel do travesso Kevin McCallister
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 12:39

Em &#8216;Esqueceram de Mim&#8217;, Kevin usa a criatividade para espantar bandidos atrapalhados (Imagem: Reprodução digital | Disney+)
Em ‘Esqueceram de Mim’, Kevin usa a criatividade para espantar bandidos atrapalhados Imagem: Reprodução digital | Disney+

Um novo "Esqueceram de Mim" está nos planos da Disney, e pode ter a volta de Macaulay Culkin ao papel do travesso Kevin McCallister, que protagonizou os primeiros filmes da franquia. É o que afirma a revista People, que credita a uma fonte próxima a informação de que o projeto estaria em estágios iniciais.


"A Disney adorou a ideia envolvendo Macaulay, e todos querem que isso se torne realidade", disse a fonte.


Não é a primeira vez que circulam informações sobre um possível novo filme estrelado por Culkin. É que o próprio ator já compartilhou ideias para dar continuidade à saga, em que um garoto é deixado em casa por engano, após sua família viajar, e precisa enfrentar bandidos.


"Sou viúvo ou divorciado. Crio um filho e tudo mais. Trabalho muito, não presto atenção suficiente nele, o menino começa a ficar com raiva de mim e, no final, acabo ficando trancado para fora de casa", afirmou o artista durante a turnê "An Evening of Nostalgia with Macaulay Culkin", que fez em 2025 para celebrar os 35 anos do original.

Remake 

Se a ideia de Culkin se concretizar, os fãs veriam uma inversão do clássico de 1990, dirigido por Chris Columbus, de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", e roteirizado por John Hughes, de "Curtindo a Vida Adoidado".


No total, a franquia "Esqueceram de Mim" já teve 6 filmes. O mais recente é "Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar", espécie de remake, ambientado no mesmo mundo dos longas anteriores, que foi lançado diretamente no Disney+ em 2021 e foi mal recebido pelo público e pela crítica.

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