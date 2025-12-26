Macaulay Culkin relembra solidão na infância e fala sobre pausa na carreira

Lembranças

Um dos atores mirins mais famosos dos anos 1990, Macaulay Culkin, 45, falou abertamente sobre a solidão que marcou sua infância diante das câmeras em uma participação recente no podcast Mythical Kitchen

Um dos atores mirins mais famosos dos anos 1990, Macaulay Culkin, 45, falou abertamente sobre a solidão que marcou sua infância diante das câmeras em uma participação recente no podcast Mythical Kitchen. Protagonista de "Esqueceram de Mim (1990)" e "Esqueceram de Mim 2", "Perdido em Nova York"(1992), ele contou que, naquela época, tudo o que desejava era conviver com pessoas da própria idade. "É importante lembrar que muitas das coisas que fiz quando era criança não envolviam um elenco. Eu trabalhava sozinho", disse.

Ao rever Esqueceram de Mim recentemente, o ator faz uma comparação bem-humorada, mas reveladora: "Às vezes penso que estou em Náufrago, com a diferença de que o personagem do Tom Hanks tinha uma bola de vôlei para conversar". Culkin também comentou que muita gente pergunta como foi contracenar com Joe Pesci, mas a realidade no set era diferente. "Se você assistir ao filme, vai perceber que fazemos talvez duas cenas juntos. Depois disso, sou eu praticamente sozinho em uma casa."

Embora não tenha abandonado a carreira de imediato, ele diminuiu o ritmo após "Riquinho" (1994) e só voltou às telas anos depois, em "Party Monster" (2003). A pausa, segundo Culkin, veio do desejo de viver experiências comuns da adolescência. "Eu queria sair, me divertir, namorar, andar com pessoas da minha idade, ir a festas. Você não imagina quantos bar mitzvahs eu perdi", revelou.

Outro fator decisivo para se afastar dos holofotes foi a fama precoce e a consequente perda de privacidade. Culkin, que tinha apenas 10 anos quando estrelou "Esqueceram de Mim", comparou o sucesso a um tubo de pasta de dente: "Depois que sai, não tem como colocar de volta".

Ele também destacou que a trajetória não foi fruto de um plano calculado. "Não era como se eu ficasse pedindo aos meus pais para ser famoso. Eu simplesmente comecei a fazer, era bom nisso e continuavam me chamando", concluiu o ator, que há dois anos foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Além de "Esqueceram de Mim" 1 e 2, entre os 10 e 13 anos ele participou de filmes como "Meu Primeiro Amor" (1991), "O Anjo Malvado" (1993), "Mestre da Fantasia" (1994), "Riquinho" (1994) e "Acertando as Contas com Papai" (1994).

