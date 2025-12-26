Luto

Morre Teuda Bara, uma das fundadoras do Grupo Galpão, aos 84 anos

Ela foi uma das fundadoras do Grupo Galpão, companhia de teatro mineira que está entre as mais consagradas do país

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:16

Teuda Bara foi uma das fundadoras do Grupo Galpão Crédito: Reprodução @barateuda

Morreu nesta quinta-feira, 25, aos 84 anos, a atriz Teuda Bara, em Belo Horizonte. Ela foi uma das fundadoras do Grupo Galpão, companhia de teatro mineira que está entre as mais consagradas do país. O anúncio foi feito pela assessoria do grupo nas redes sociais.

"A partida de Teuda representa uma perda imensurável para o Grupo Galpão, o teatro brasileiro e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela", diz a publicação.

"Ao mesmo tempo, fica a profunda gratidão pela alegria, pela força e pela luz raríssima que Teuda espalhou ao longo de tantos anos de vida e criação. Dividir o caminho com ela foi um presente - um exercício diário de amor, generosidade e coragem artística". Ela faria 85 anos no próximo dia 1º de janeiro e deixa dois filhos, André e Admar.

O velório será no foyer do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, a partir das 10h do dia 26 de dezembro.

Teuda estava internada desde 14 de dezembro no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. Segundo o site g1, a morte foi provocada por uma septicemia com falência múltipla dos órgãos, quando há uma infecção generalizada que se espalha pelo sangue e atinge várias partes do corpo.

Considerada um ícone do teatro, Bara também atuou na TV e no cinema e esteve na maior parte dos espetáculos do Galpão, companhia fundada no início da década de 1980. Se destacou pela sua versatilidade e pela veia cômica de seus personagens. Ao assimilar técnicas do circo em seus trabalhos, também se firmou como nome importante das artes cênicas.

Uma vida dedicada ao teatro

O teatro sempre esteve presente na vida da atriz. Ainda este mês, nos dias 13 e 14 de dezembro, ela apresentaria a peça Doida no teatro de bolso do Sesc Palladium, na capital mineira. Na segunda noite de apresentação, ela precisou ser internada.

Bara nasceu em Belo Horizonte em 1941. Aos 30 anos, quando cursava ciências sociais na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), fez teatro-jornal com o Diretório Acadêmico Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Ela abandonou o curso superior para começar a trabalhar com o diretor Eid Ribeiro, antes de se mudar para São Paulo.

Bada participou da novela Meu Pedacinho de Chão (2014), de Luiz Fernando Carvalho, e da série de comédia A Vila (2017), com Paulo Gustavo. No cinema, Bara atuou em filmes como O Palhaço, de Selton Mello, La Playa D.C, de Juan Andrés Arango, e As Duas Irenes, de Fábio Meira. Ela também fez parte do elenco de Órfãs da Rainha, de Elza Cataldo.

