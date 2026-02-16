Vídeo

Sob chuva, foliões transformam a Beira-Mar em “rave” durante bloco de eletrônica

Primeiro bloco de Psytrance de Vitória reuniu DJs e foliões no Centro de Vitória e transformou o temporal em parte da festa nesta segunda-feira (16)

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16:44

Primeiro bloco de Psytrance de Vitória reuniu DJs e foliões no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/Paulo Ricardo Sobral/@progfolia

O Progfolia transformou a Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, em uma verdadeira “rave” nesta segunda-feira de carnaval (16). Nem mesmo a forte chuva afastou os foliões. Pelo contrário, o temporal virou parte do espetáculo e deu ainda mais energia à festa. Considerado o primeiro bloco de Psytrance da capital, o evento reuniu amantes da música eletrônica em uma proposta inovadora dentro da programação carnavalesca.

Entre luzes, graves pulsantes e muita vibração coletiva, o Progfolia mostrou que há espaço para todos os ritmos no carnaval de Vitória - inclusive para a cultura Psytrance, que ganhou as ruas com força e identidade própria. Em vídeos publicados no Instagram, é possível ver o público incorporando a chuva às coreografias, dançando sob a água e celebrando o momento com ainda mais energia.

A line-up contou com os DJs Hedwig B2B Universe Bass, Antares, Zeus, Bass Contact B2B Amanita, Zeppy e V-traks B2B Insanity Sound, que comandaram o som com batidas progressivas e psicodélicas, embalando o público do início ao fim.

VEJA O VÍDEO ABAIXO

