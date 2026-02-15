Emocionante

Chá revelação no meio da folia emociona foliões no Regional da Nair, em Vitória

A mais nova mamãe Natália Scarpati e o novo papai Marcelo Gomes decidiram descobrir o sexo do bebê no meio do carnaval

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 14:03

Chá revelação no Regional da Nair emociona foliões Crédito: Felipe Khoury

O bloco Regional da Nair virou palco de um chá revelação, neste domingo (15), e emocionou quem estava curtindo a folia. A mais nova mamãe Natália Scarpati e o novo papai Marcelo Gomes decidiram descobrir o sexo do bebê no meio do carnaval, transformando o bloco em um momento ainda mais especial.

Em entrevista para HZ, Natália não conteve a emoção. "A gente é uma família e nada é mais importante do que estar aqui, neste momento, compartilhando. O tempo bateu certinho, a gente é do Regional. Trazer essa nova geração pra cá é o que a gente acredita", contou, revelando que a bebê se chamará Nara.

Este vídeo pode te interessar