Criatividade

Bad Bunny e O Agente Secreto: as fantasias que roubaram a cena no Regional da Nair

Segundo o folião Paulo Marciano, a escolha foi pensada para representar o momento atual da música e a identidade do continente

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 11:38

Regional da Nair reúne multidão na Beira-Mar Crédito: Carlos Alberto

Direto do Super Bowl para o Centro de Vitória: Bad Bunny está entre nós. Brincadeiras à parte, uma fantasia criativa se destacou no Regional da Nair, na manhã deste domingo (15). O servidor público Paulo Marciano chamou atenção ao surgir caracterizado como o astro porto-riquenho, com direito a capa estilizada e referências à América Latina.

Segundo ele, a escolha foi pensada para representar o momento atual da música e a identidade do continente. “É o que está bombando agora. Representa o nosso continente de verdade. E essa capa ficou icônica, com elementos da América Latina, lembra Brasil, Porto Rico”, afirmou.

A fantasia rapidamente virou ponto de fotos e comentários entre os foliões que tomaram a Avenida Beira-Mar. Em meio ao brilho, às cores e à animação tradicional do bloco, o “Bad Bunny capixaba” dividiu os holofotes com outras produções criativas, como a do grupo “A Gente é Secreto”, que apostou em personagens inspirados no universo do filme O Agente Secreto.

Regional da Nair reúne multidão na Beira-Mar Crédito: Carlos Alberto

Mesmo com o início atrasado em cerca de 40 minutos por causa do deslocamento do trio elétrico, o Regional da Nair reuniu uma multidão e manteve a tradição de abrir o carnaval de rua no Centro de Vitória com irreverência e criatividade.

VEJA MAIS FOTOS DO REGIONAL DA NAIR

Regional da Nair reúne multidão na Beira-Mar 1 de 11

Este vídeo pode te interessar