Tradicional Banho de Mar à Fantasia anima foliões à beira-mar em Manguinhos

Evento reuniu gerações em Manguinhos e transformou o balneário em um grande palco de cores, encontros e animação

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 13:06

Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros

Um dos mais tradicionais do Estado, o Bloco Banho de Mar à Fantasia voltou a colorir a vila de Manguinhos, na Serra, neste sábado (14), reunindo uma multidão de foliões para celebrar o carnaval em grande estilo.

Com fantasias criativas, clima descontraído e muita animação à beira-mar, o bloco manteve viva a tradição que atravessa gerações e segue como um dos mais aguardados da folia capixaba. Teve fantasia de cangaceiro, palhaço e até de frentista de chope.

