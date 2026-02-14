Tradicional Banho de Mar à Fantasia anima foliões à beira-mar em Manguinhos

Repórter / [email protected]
Repórter-fotográfico / [email protected]
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 13:06
Um dos mais tradicionais do Estado, o Bloco Banho de Mar à Fantasia voltou a colorir a vila de Manguinhos, na Serra, neste sábado (14), reunindo uma multidão de foliões para celebrar o carnaval em grande estilo.
Com fantasias criativas, clima descontraído e muita animação à beira-mar, o bloco manteve viva a tradição que atravessa gerações e segue como um dos mais aguardados da folia capixaba. Teve fantasia de cangaceiro, palhaço e até de frentista de chope.
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta