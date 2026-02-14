Editorias do Site
Redes Sociais

Tradicional Banho de Mar à Fantasia anima foliões à beira-mar em Manguinhos

Evento reuniu gerações em Manguinhos e transformou o balneário em um grande palco de cores, encontros e animação

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Ricardo Medeiros

Repórter-fotográfico / [email protected]

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 13:06

Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros

Um dos mais tradicionais do Estado, o Bloco Banho de Mar à Fantasia voltou a colorir a vila de Manguinhos, na Serra, neste sábado (14), reunindo uma multidão de foliões para celebrar o carnaval em grande estilo.

Com fantasias criativas, clima descontraído e muita animação à beira-mar, o bloco manteve viva a tradição que atravessa gerações e segue como um dos mais aguardados da folia capixaba. Teve fantasia de cangaceiro, palhaço e até de frentista de chope. 

Confira a galeria de fotos abaixo:

Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos

Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros
1 de 22
Bloco Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos por Ricardo Medeiros

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Fotos: Bloco Balança Penha arrasta foliões na Prainha, em Vila Velha

Fotos: Bloco Balança Penha arrasta foliões na Prainha, em Vila Velha

Imagem - Carnaval nas Montanhas Capixabas terá música e experiências sensoriais; saiba mais

Carnaval nas Montanhas Capixabas terá música e experiências sensoriais; saiba mais

Imagem - Regional da Nair: a história do clássico bloco do carnaval capixaba

Regional da Nair: a história do clássico bloco do carnaval capixaba

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Ovo de codorna: 5 petiscos criativos e saudáveis para o Carnaval

Ovo de codorna: 5 petiscos criativos e saudáveis para o Carnaval
Imagem - Fotos: Bloco Balança Penha arrasta foliões na Prainha, em Vila Velha

Fotos: Bloco Balança Penha arrasta foliões na Prainha, em Vila Velha
Imagem - Carnaval nas Montanhas Capixabas terá música e experiências sensoriais; saiba mais

Carnaval nas Montanhas Capixabas terá música e experiências sensoriais; saiba mais