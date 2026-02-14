Carnaval de VV

Fotos: Bloco Balança Penha arrasta foliões na Prainha, em Vila Velha

Conhecido pela batida marcante da percussão e pela potência dos instrumentos de sopro, o bloco embalou os foliões neste sábado (14)

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:31

Bloco Balança Penha pelas ruas da Prainha Crédito: Carlos Alberto Silva

O tradicional Bloco Balança Penha levou uma multidão animada à Prainha, em Vila Velha, na manhã deste sábado de carnaval (14), transformando o cartão-postal em um verdadeiro reduto da folia.

Conhecido pela batida marcante da percussão e pela potência dos instrumentos de sopro, o bloco embalou os foliões ao som de muitas marchinhas que resgataram o clima dos carnavais tradicionais. E claro, sem deixar de lado o contemporâneo.

Entre confetes e fantasias criativas, o público cantou em coro e acompanhou cada acorde. Veja como foi e confira a galeria de fotos abaixo:

Bloco Balança Penha arrasta foliões na Prainha 1 de 57

Este vídeo pode te interessar