Fotos: Bloco Balança Penha arrasta foliões na Prainha, em Vila Velha

Repórter fotográfico / [email protected]
Repórter / [email protected]
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:31
O tradicional Bloco Balança Penha levou uma multidão animada à Prainha, em Vila Velha, na manhã deste sábado de carnaval (14), transformando o cartão-postal em um verdadeiro reduto da folia.
Conhecido pela batida marcante da percussão e pela potência dos instrumentos de sopro, o bloco embalou os foliões ao som de muitas marchinhas que resgataram o clima dos carnavais tradicionais. E claro, sem deixar de lado o contemporâneo.
Entre confetes e fantasias criativas, o público cantou em coro e acompanhou cada acorde. Veja como foi e confira a galeria de fotos abaixo:
Bloco Balança Penha arrasta foliões na Prainha
