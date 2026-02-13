Carnaval no ES terá mais de 200 blocos: veja programação completa no HZ na Folia

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:15
O Carnaval no Espírito Santo promete tomar as ruas de norte a sul com uma verdadeira maratona de folia. Ao todo, mais de 200 blocos vão desfilar pelo Estado, reunindo tradição, irreverência, marchinhas, samba, axé e muita animação.
Para quem quer se programar e não perder nenhum cortejo, o HZ na Folia reúne a programação completa, com datas, horários e locais para curtir cada momento da festa.
