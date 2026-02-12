Enquete

Qual música será o hit do carnaval 2026? Vote na enquete de HZ

De axé a funk, passando pelo pagodão baiano, a disputa pelo topo da folia já começou. Participe da votação e escolha sua música preferida

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:18

Qual música será o hit do carnaval 2026?

Carnaval é sinônimo de rua cheia, glitter no rosto e refrão grudado na cabeça. Todo ano surge aquela música que domina os blocos, vira trilha de vídeo nas redes e faz o trio elétrico tremer. Em 2026, a disputa está acirrada, com nomes consagrados e parcerias de peso. Mas qual delas será o grande hit desse carnaval?

