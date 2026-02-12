Hey, brothers!

Confessionário do BBB 26 estreia neste sábado (14) no Shopping Vitória

Comandado por Will Loyola, o espaço da TV Gazeta recria a experiência da casa mais vigiada do Brasil com provas e brindes exclusivos

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18:12

Apresentador da TV Gazeta Will Loyola no confessionário do BBB 25 no Shopping Vitória Crédito: Divulgação/TV Gazeta

O confessionário do BBB 26 abre as portas para o público capixaba a partir deste sábado (14), no Shopping Vitória. Pelo quinto ano consecutivo, a TV Gazeta aposta na ação que já se tornou queridinha dos fãs do reality no Espírito Santo, levando um pedacinho da casa mais vigiada do Brasil para mais perto dos telespectadores. O espaço ficará no segundo piso do mall, próximo à entrada B.

Para marcar a estreia do confessionário, o apresentador da TV Gazeta Will Loyola estará no local das 16h às 20h, conduzindo dinâmicas inspiradas no reality com distribuição de brindes exclusivos. Quem passar por lá poderá garantir aquela foto de respeito no espaço instagramável, além de gravar vídeos para as redes sociais.

"O BBB segue, mais uma vez, mobilizando e engajando o público, e proporcionar aos capixabas um espaço físico que os aproxime do universo do reality é extremamente significativo para a Rede Gazeta. Preparamos uma programação especial com entradas ao vivo na TV Gazeta, muitas dinâmicas e distribuição de brindes exclusivos para que as pessoas tenham uma experiência interativa e se divirtam no Shopping Vitória", destaca a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.

Ainda de acordo com Carla, o espaço ficará disponível no local até abril, mês em que a temporada do reality chega ao fim. "Ao longo deste período, teremos os famosos 'Big Days', dias em que a equipe da TV Gazeta realiza uma programação especial no Shopping Vitória. Acompanhe o Instagram da TV Gazeta (@tvgazetaes) para ficar por dentro e participar das ações", informa.

Inspirado na cenografia do BBB 26, o confessionário conta com elementos que dialogam com o conceito desta temporada. A proposta contém referências à riqueza, beleza, fama e aventura. A ideia é simples: fazer com que o capixaba se sinta como um verdadeiro brother dentro da casa do BBB.

SERVIÇO

Estreia do Confessionário BBB 26

Local: Entrada B do Shopping Vitória, segundo piso



Data: sábado (14/02)



Horário: a partir das 16h



