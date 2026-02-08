Editorias do Site
Ex-BBB André Martinelli declara torcida para Jonas e fala sobre grupo de Ana Paula

Participante da edição de 2013 do reality show esteve presente no Camarote Vix, neste sábado (7) e revelou suas impressões sobre o jogo

Lívia Guerson

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 08:30

Uma vez ex-BBB, sempre ex-BBB. Foi nessa lógica que, ao encontrar André Martinelli no Camarote Vix, no Carnaval de Vitória, precisamos perguntar: e a edição 2026?

O modelo já demonstrou logo de cara que está super ligado no programa. Isso porque o brother Jonas Sulzbach é um dos seus melhores amigos e, claro, tem sua torcida.

Para além dele, André destacou que Sarah e o Cowboy estão indo bem no jogo, por não estarem fugindo de embates e se dedicando nas provas.

Eu estou torcendo muito para o Jonas, para o Cowboy e para a Sarah. Eles estão jogando mesmo. Estão merecendo demais

E ainda falou sobre o grupo da veterana Ana Paula:  "O grupo na Ana Paula estava se destacando muito. Agora eles estão passando um pouco do ponto. A Sarah, o Jonas e o Cowboy estão crescendo...'ainda bem' (risos).

Mesmo 13 anos depois da sua participação no programa, André diz que gosta muito do reality e que, se chamado para retornar como veterano, seria uma difícil decisão.

Eu acho que eu voltaria. Mas vendo aquele monte de treta, igual está neste ano, eu falo: ‘Meu Deus, como é que eu vou para um lugar desse de novo?’

