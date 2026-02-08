Editorias do Site
Bolo de maracujá fofinho e suculento: veja receita passo a passo

A massa fica leve e macia e, ao final do preparo, é umedecida com uma cobertura à base de suco da fruta

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09:00

Bolo de maracujá
O bolo de maracujá com cobertura é perfeito para acompanhar seu café Crédito: Finna/Puro Sabor

Nada como um bolo caseiro para deixar o lanche mais completo e saboroso, concorda? Então, se você ama um bolinho e, além disso, curte colocar a mão na massa, aproveite para conferir esta receita do HZ: bolo de maracujá fofinho, finalizado com cobertura da fruta e açúcar granulado. 

Nossa sugestão combina uma massa leve e macia com uma cobertura azedinha irresistível, formando a opção perfeita para acompanhar o seu café. Gostou da dica? Confira as instruções de preparo, o passo a passo. 

Bolo de maracujá fofinho

Rendimento: 10 fatias
Tempo médio de preparo: 45 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • Massa:
  • 2 xícaras de açúcar
  • 300g de margarina
  • 1 xícara de suco de maracujá
  • 3 xícaras de farinha de trigo com fermento
  • 4 ovos
  • Cobertura:
  • Polpa de suco concentrado de três maracujás
  • 1 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo:

  • Massa:
  1. Bata na batedeira o açúcar e a margarina até obter um creme esbranquiçado. Aos poucos, vá acrescentando os ovos um a um e deixe bater bem.
  2. Desligue a batedeira e acrescente a farinha de trigo com fermento, intercalando com o suco de maracujá, em uma forma untada e polvilhada. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 35 minutos.
  • Cobertura:
  1. Em uma vasilha, misture a polpa ou suco concentrado de maracujá e o açúcar. 
  2. Misture bem e passe na peneira, esfregando para extrair todo o suco. 
  3. Coloque a cobertura sobre o bolo morno e polvilhe com açúcar. Sirva em seguida. 

Fonte: Finna/Puro Sabor. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

