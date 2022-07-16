Receita de cheesecake de maracujá é dica para o fim de semana

Cheesecake é um doce à base de cream cheese e massa amanteigada de biscoito que tem preparo bastante simples e agrada a muita gente.
Então, se você está sem ideia para a sobremesa que vai servir no seu almoço ou jantar de fim de semana, a de maracujá é uma excelente pedida.
CHEESECAKE DE MARACUJÁ
INGREDIENTES:
- Massa:
- 1 pacote de biscoito de maisena (360g)
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- 1 ovo
- Recheio:
- 3/4 xicara (chá) de suco de maracujá concentrado
- 1 lata de leite condensado
- 2 xícaras (chá) de cream cheese
- 1/3 xicara (chá) de açúcar
- 1 xicara (chá) de creme de leite
- 1 envelope de gelatina incolor hidratada e aquecida
- Calda:
- Polpa de dois maracujás
- 4 colheres (sopa) de açúcar
MODO DE PREPARO:
- Comece pela massa, triture os biscoitos e adicionando a manteiga e o ovo. Misture.
- Com essa mistura, forre uma forma e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 15 minutos.
- Enquanto isso, prepare o recheio. Coloque no liquidificador o leite condensado, o suco de maracujá, o cream cheese, o açúcar, a gelatina e o creme de leite.
- Bata bem e coloque essa mistura sobre a massa.
- Para a calda, misture a polpa de maracujá e o açúcar e deixe ferver por cinco minutos em fogo baixo.
- Espere a calda esfriar e coloque-a sobre a cheesecake já desenformada.
Fonte: Galo.