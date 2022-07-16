Sobremesa

Receita de cheesecake de maracujá é dica para o fim de semana

A torta é um clássico nos EUA e virou febre no Brasil. Fácil de fazer, ela contém cream cheese e massa amanteigada de biscoito
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 02:00

Cheesecake é um doce à base de cream cheese e massa amanteigada de biscoito que tem preparo bastante simples e agrada a muita gente.
Então, se você está sem ideia para a sobremesa que vai servir no seu almoço ou jantar de fim de semana, a de maracujá é uma excelente pedida. 

CHEESECAKE DE MARACUJÁ

INGREDIENTES:
  • Massa: 
  • 1 pacote de biscoito de maisena (360g)
  • 4 colheres (sopa) de manteiga 
  • 1 ovo
  • Recheio: 
  • 3/4 xicara (chá) de suco de maracujá concentrado 
  • 1 lata de leite condensado 
  • 2 xícaras (chá) de cream cheese 
  • 1/3 xicara (chá) de açúcar 
  • 1 xicara (chá) de creme de leite 
  • 1 envelope de gelatina incolor hidratada e aquecida 
  • Calda: 
  • Polpa de dois maracujás 
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
Cheesecake de maracujá
Calda da cheesecake de maracujá é feita com polpa da fruta Crédito: Renata/Divulgação
MODO DE PREPARO: 
  1. Comece pela massa, triture os biscoitos e adicionando a manteiga e o ovo. Misture. 
  2. Com essa mistura, forre uma forma e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. 
  3. Enquanto isso, prepare o recheio. Coloque no liquidificador o leite condensado, o suco de maracujá, o cream cheese, o açúcar, a gelatina e o creme de leite. 
  4. Bata bem e coloque essa mistura sobre a massa. 
  5. Para a calda, misture a polpa de maracujá e o açúcar e deixe ferver por cinco minutos em fogo baixo. 
  6. Espere a calda esfriar e coloque-a sobre a cheesecake já desenformada.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

