Receita de grand gateau é dica para jantar romântico

Um bolinho quente com coberturas diversas e um picolé mergulhado em meio às guloseimas: é assim o grand gateau, sobremesa criada no restaurante Paris 6 que ficou famosa em todo o país.
Se você ainda está sem ideia de um doce para servir no jantar do Dia dos Namorados, essa é a uma boa receita para fazer em casa.
GRAND GATEAU DE CHOCOLATE COM FRUTAS VERMELHAS E PICOLÉ DE COCO
INGREDIENTES:
- Massa:
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 3 gemas
- 150g de chocolate meio amargo derretido
- 1 lata de creme de leite
- 8 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 4 colheres (sopa) de manteiga derretida
- Montagem:
- 1 xícara (chá) de frutas vermelhas
- 6 picolés de coco
MODO DE PREPARO:
- Em um recipiente, misture o leite condensado e as gemas.
- Acrescente o chocolate derretido e misture delicadamente.
- Adicione o creme de leite, a farinha de trigo e a manteiga.
- Distribua a massa em seis refratários individuais (9 cm de diâmetro) e leve-os ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos.
- Retire-os do forno, decore cada um com as frutas vermelhas e sirva com picolé de coco.
Fonte: Nestlé.