Fácil e gostosa

Receita de grand gateau é dica para jantar romântico

Ainda sem ideia de sobremesa para fazer em casa no Dia dos Namorados? HZ sugere uma com frutas vermelhas e picolé de coco
Evelize Calmon

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 02:00

Um bolinho quente com coberturas diversas e um picolé mergulhado em meio às guloseimas: é assim o grand gateau, sobremesa criada no restaurante Paris 6 que ficou famosa em todo o país. 
Se você ainda está sem ideia de um doce para servir no jantar do Dia dos Namorados, essa é a uma boa receita para fazer em casa.   
Grand gateau com frutas vermelhas e picolé de coco
Grand gateau mescla texturas e sabores  Crédito: Nestlé/Divulgação

GRAND GATEAU DE CHOCOLATE COM FRUTAS VERMELHAS E PICOLÉ DE COCO

INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 3 gemas
  • 150g de chocolate meio amargo derretido
  • 1 lata de creme de leite
  • 8 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 4 colheres (sopa) de manteiga derretida
  • Montagem:
  • 1 xícara (chá) de frutas vermelhas 
  • 6 picolés de coco
MODO DE PREPARO: 
  1. Em um recipiente, misture o leite condensado e as gemas.
  2. Acrescente o chocolate derretido e misture delicadamente. 
  3. Adicione o creme de leite, a farinha de trigo e a manteiga. 
  4. Distribua a massa em seis refratários individuais (9 cm de diâmetro) e leve-os ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos.
  5. Retire-os do forno, decore cada um com as frutas vermelhas e sirva com picolé de coco.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

