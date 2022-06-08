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Receita para o Dia dos Namorados: camarão com massa ao molho de brie

A combinação, que reúne praticidade, cremosidade, crocância e um sabor incrível, vai surpreender o seu crush no domingo (12)

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 02:00

Publicado em 

08 jun 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Uma data especial como o Dia dos Namorados merece uma receita especial, não é mesmo? No vídeo acima eu lhe ensino a fazer um prato delicioso para impressionar o crush no próximo domingo, 12 de junho. 
Camarões grelhados, pappardelle ao molho de queijo brie e um toque de crispy de Parma é a combinação perfeita para sua refeição romântica, seja ela um almoço ou um jantar. 

CAMARÕES E PAPPARDELLE AO MOLHO DE BRIE COM PARMA CROCANTE

INGREDIENTES: 
  • 200g de massa tipo pappardelle
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 200g de camarão (médio ou VM) limpo e descascado
  • 200ml de creme de leite
  • 100g de queijo brie
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Pétalas de flores comestíveis (opcional)
  • 3 fatias finas de presunto de Parma
Camarão e pappardelle ao molho de brie com Parma crocante, receita de Pedro Kucht para o Dia dos Namorados
Finalize o prato com Parma e decore com pétalas  Crédito: Hugo Boniolo

Dica de harmonização

Minha sugestão de vinho para harmonizar com esse prato no Dia dos Namorados é um espumante Brut rosé, que combina maravilhosamente com camarão e também com o molho aveludado de queijo brie. O Casa Perini Brut Rosé é um dos meus favoritos e tem um ótimo custo-benefício.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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