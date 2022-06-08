Receita para o Dia dos Namorados: camarão com massa ao molho de brie

CAMARÕES E PAPPARDELLE AO MOLHO DE BRIE COM PARMA CROCANTE
- 200g de massa tipo pappardelle
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 200g de camarão (médio ou VM) limpo e descascado
- 200ml de creme de leite
- 100g de queijo brie
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Pétalas de flores comestíveis (opcional)
- 3 fatias finas de presunto de Parma
Dica de harmonização
Minha sugestão de vinho para harmonizar com esse prato no Dia dos Namorados é um espumante Brut rosé, que combina maravilhosamente com camarão e também com o molho aveludado de queijo brie. O Casa Perini Brut Rosé é um dos meus favoritos e tem um ótimo custo-benefício.