Como fazer cheesecake de mirtilo com um toque crocante de amêndoas

Como se trata de uma sobremesa à base de queijos e pouco doce, é possível variar nas combinações. Você pode harmonizar com um vinho branco de Chardonnay que tenha passagem em barricas de madeira, ou com um tinto leve, como um de Pinot Noir. Colheita tardia também é uma opção - e a minha favorita para harmonizar com essa cheesecake!

