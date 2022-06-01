Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menu da semana

Como fazer cheesecake de mirtilo com um toque crocante de amêndoas

Essa receita é ideal para quem curte sobremesas poucos doces, e o resultado surpreende pela boa variedade de sabores e texturas

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 02:00

Publicado em 

01 jun 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Cheesecake é uma receita ideal para quem gosta de sobremesas pouco doces e com contrastes de sabores e texturas.
No vídeo que você confere acima, apresento uma versão bem deliciosa, que fica linda e dourada depois de pronta e é feita de mirtilos e amêndoas.
Essa cheesecake (ou "esse", tanto faz) fica ainda mais cremosa que as tradicionais, pois contém requeijão e creme de leite. Os ingredientes garantem uma massa bastante aveludada e fofinha.
Cheesecake de mirtilo com amêndoas preparada pelo chef Pedro Kucht
Cheesecake é ideal para quem gosta de sobremesas pouco doces Crédito: Hugo Boniolo
Minha dica é deixá-la esfriar só por alguns minutinhos e servi-la ainda morna! Fica sensacional, principalmente em dias mais frios.

CHEESECAKE DE MIRTILO COM AMÊNDOAS

INGREDIENTES:
  • 200g de biscoito de maisena
  • 3 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 xícara de amêndoas laminadas
  • 600g de cream cheese
  • 200g de requeijão cremoso
  • 1 xícara de açúcar refinado
  • 2 ovos
  • 100ml de creme de leite
  • 1 colher (café) de extrato de baunilha
  • 150g de mirtilo (blueberry)

Dica de harmonização

Como se trata de uma sobremesa à base de queijos e pouco doce, é possível variar nas combinações. Você pode harmonizar com um vinho branco de Chardonnay que tenha passagem em barricas de madeira, ou com um tinto leve, como um de Pinot Noir. Colheita tardia também é uma opção - e a minha favorita para harmonizar com essa cheesecake!

LEIA MAIS CONTEÚDOS DE PEDRO KUCHT

Veja como fazer bolinhas de queijo coalho com melado de cana

Como fazer um hambúrguer caseiro bem gostoso e suculento

Qual é a diferença entre vinhos "reserva" e "reservado"?

Veja Também

Queijo brie com nuts e mel: petisco é chique e não dá trabalho

Pavlova de frutas frescas: sobremesa simples que impressiona

Inspirada na banoffee, torta morangoffee é feita com brigadeiro

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

Tópicos Relacionados

Gastronomia opinião Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de São Marcos Evangelista 
Imagem de destaque
O que fazer em Pedra Azul? 5 lugares para um roteiro na serra capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados