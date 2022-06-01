Como fazer cheesecake de mirtilo com um toque crocante de amêndoas

CHEESECAKE DE MIRTILO COM AMÊNDOAS
- 200g de biscoito de maisena
- 3 colheres (sopa) de manteiga
- 1 xícara de amêndoas laminadas
- 600g de cream cheese
- 200g de requeijão cremoso
- 1 xícara de açúcar refinado
- 2 ovos
- 100ml de creme de leite
- 1 colher (café) de extrato de baunilha
- 150g de mirtilo (blueberry)
Dica de harmonização
Como se trata de uma sobremesa à base de queijos e pouco doce, é possível variar nas combinações. Você pode harmonizar com um vinho branco de Chardonnay que tenha passagem em barricas de madeira, ou com um tinto leve, como um de Pinot Noir. Colheita tardia também é uma opção - e a minha favorita para harmonizar com essa cheesecake!