Como fazer um hambúrguer caseiro bem gostoso e suculento

INGREDIENTES DO HAMBÚRGUER
- 300g de fraldinha moída
- 300g de contrafilé moído
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 3 colheres (sopa) de creme de cebola em pó
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 6 fatias de bacon
- 200g de queijo muçarela
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 2 colheres (sopa) de catchup
- 2 colheres (sopa) mostarda
RECEITA DO PÃO (BRIOCHE)
- 500g de farinha de trigo
- 5g de fermento biológico seco (meio pacotinho)
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 200ml de leite integral morno
- 2 ovos
- 1 gema
- Gergelim branco e preto
- Misture o leite morno com o fermento e deixe descansar por cinco minutos.
- Acrescente a manteiga e os ovos e mexa.
- Coloque a farinha de trigo e sove a massa por cinco minutos.
- Tampe com um pano ou plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.
- Molde a massa em cinco bolinhas.
- Pincele gema de ovo por cima e polvilhe o gergelim.
- Leve para assar em forno preaquecido a 180°C até dourar.
Qual vinho harmoniza com hambúrguer?
Para o tão amado hambúrguer, a escolha do vinho não poderia ser diferente: Cabernet Sauvignon é a uva ideal! Ela é a tinta favorita de grande parte dos enófilos e origina vinhos encorpados, que harmonizam muito bem com carnes de maior teor de gordura.