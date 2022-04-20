Como fazer um hambúrguer caseiro bem gostoso e suculento

Hambúrguer caseiro é uma das receitas mais gostosas e fáceis de fazer em família ou na companhia de amigos. No vídeo acima, compartilho com você uma que é sucesso aqui em casa.

E já pensando em ter mais praticidade, faço a receita dobrada, para congelar os hambúrgueres e ter sempre à disposição no freezer. Abaixo, além de listar os ingredientes do hambúrguer, ensino também a preparar o pão - um brioche lindo para deixar o sanduíche irresistível.