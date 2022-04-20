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Como fazer um hambúrguer caseiro bem gostoso e suculento

Assista ao vídeo com uma sugestão de cheesebacon para fazer em casa, e veja também uma receita de brioche fresquinho

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 13:00

Públicado em 

20 abr 2022 às 13:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Hambúrguer caseiro é uma das receitas mais gostosas e fáceis de fazer em família ou na companhia de amigos. No vídeo acima, compartilho com você uma que é sucesso aqui em casa.
E já pensando em ter mais praticidade, faço a receita dobrada, para congelar os hambúrgueres e ter sempre à disposição no freezer. Abaixo, além de listar os ingredientes do hambúrguer, ensino também a preparar o pão - um brioche lindo para deixar o sanduíche irresistível.  

INGREDIENTES DO HAMBÚRGUER

  • 300g de fraldinha moída
  • 300g de contrafilé moído
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 3 colheres (sopa) de creme de cebola em pó
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 6 fatias de bacon
  • 200g de queijo muçarela
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de catchup
  • 2 colheres (sopa) mostarda
Hambúrguer caseiro do chef Pedro Kucht
Hambúrguer, muçarela e bacon no pão brioche tostado Crédito: Hugo Boniolo

RECEITA DO PÃO (BRIOCHE)

  • 500g de farinha de trigo
  • 5g de fermento biológico seco (meio pacotinho)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 200ml de leite integral morno
  • 2 ovos
  • 1 gema
  • Gergelim branco e preto
MODO DE PREPARO: 
  1. Misture o leite morno com o fermento e deixe descansar por cinco minutos.
  2. Acrescente a manteiga e os ovos e mexa. 
  3. Coloque a farinha de trigo e sove a massa por cinco minutos.
  4. Tampe com um pano ou plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.
  5. Molde a massa em cinco bolinhas. 
  6. Pincele gema de ovo por cima e polvilhe o gergelim.
  7. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C até dourar.

Qual vinho harmoniza com hambúrguer?

Para o tão amado hambúrguer, a escolha do vinho não poderia ser diferente: Cabernet Sauvignon é a uva ideal! Ela é a tinta favorita de grande parte dos enófilos e origina vinhos encorpados, que harmonizam muito bem com carnes de maior teor de gordura.

LEIA MAIS CONTEÚDOS DE PEDRO KUCHT 

Qual é a diferença entre vinhos "reserva" e "reservado"?

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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