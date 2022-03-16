Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menu da semana

Grelhado perfeito: veja como fazer bife ancho com crosta de alho

Além da receita desse bife de dar água na boca, conheça algumas técnicas fundamentais para grelhar sua carne favorita sem errar

Públicado em 

16 mar 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Minha receita de hoje é dedicada aos fãs de churrasco. Se você é um deles, imagine um bife ancho perfeitamente grelhado, coberto por uma deliciosa crosta de alho e queijo parmesão. E o melhor: tudo isso sem precisar usar a churrasqueira, preparando direto no fogão de casa. 
Na hora de grelhar carnes, algumas técnicas são fundamentais e fazem toda a diferença para chegar a um resultado perfeito, independentemente do corte escolhido. Assista ao vídeo acima e aprenda alguns segredos para arrasar nesse tipo de preparo.
Bife ancho com crosta de alho, receita do chef Pedro Kucht
Bife ancho no ponto perfeito: sabor e suculência garantidos  Crédito: Hugo Boniolo

Acerte no ponto da carne

Ao grelhar o bife na frigideira, deixe no máximo dois minutinhos de cada lado, em fogo alto. Em seguida, retire o ancho, cubra com a crosta de alho e leve ao forno apenas para dourar essa crosta. Para que ela fique bem douradinha e crocante, e a carne suculenta e rosada por dentro, asse por mais ou menos sete minutos, a 250ºC. 

INGREDIENTES: 
  • 400g de ancho
  • 4 dentes de alho assados (clique aqui para ver a receita)
  • 1 xícara de farinha panko
  • 1 xícara de parmesão ralado
  • 3 colheres (sopa) de manteiga
  • Meio maço de cebolinha e salsinha
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 1 colher (sopa) de óleo de milho
  • 1 ramo de alecrim

Qual o melhor vinho para harmonizar?

Para o bife ancho com crosta de alho, minha sugestão de harmonização não poderia ser diferente: um malbec de Mendoza, região vinícola da Argentina reconhecida mundialmente pelos excelentes vinhos dessa uva.

Acompanhe o colunista também no Instagram.

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados