Grelhado perfeito: veja como fazer bife ancho com crosta de alho

Acerte no ponto da carne
Ao grelhar o bife na frigideira, deixe no máximo dois minutinhos de cada lado, em fogo alto. Em seguida, retire o ancho, cubra com a crosta de alho e leve ao forno apenas para dourar essa crosta. Para que ela fique bem douradinha e crocante, e a carne suculenta e rosada por dentro, asse por mais ou menos sete minutos, a 250ºC.
- 400g de ancho
- 4 dentes de alho assados (clique aqui para ver a receita)
- 1 xícara de farinha panko
- 1 xícara de parmesão ralado
- 3 colheres (sopa) de manteiga
- Meio maço de cebolinha e salsinha
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 1 colher (sopa) de óleo de milho
- 1 ramo de alecrim
Qual o melhor vinho para harmonizar?
Para o bife ancho com crosta de alho, minha sugestão de harmonização não poderia ser diferente: um malbec de Mendoza, região vinícola da Argentina reconhecida mundialmente pelos excelentes vinhos dessa uva.