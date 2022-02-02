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Veja como fazer um pão de alho diferente e irresistível

O petisco é um dos mais amados no churrasco, mas pode (e deve) ir além, como nessa receita com pão redondo e bastante queijo

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

02 fev 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

O pão de alho é certamente um dos itens mais amados do churrasco. Mas hoje vou te ensinar a preparar um especial, cheio de sabor e apelo visual, para você arrasar e servir não só no churrasco, mas em qualquer ocasião. Assista ao modo de preparo no vídeo acima.
A receita desse petisco é super simples e fácil de executar. Depois de provar essa combinação, garanto que você nunca mais vai querer comprar pão de alho pronto! 
Pão de alho preparado pelo chef Pedro Kucht
Pão de alho é tradição no churrasco, mas pode ir além Crédito: Hugo Boniolo
  • INGREDIENTES: 
  • 1 cabeça de alho inteira
  • 1 pão redondo (sugiro um de azeite)
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de maionese
  • 150g de queijo muçarela ralado
  • Cebolinha a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Sal a gosto
  • Ervas frescas (tomilho e alecrim)

Vinho combina com pão de alho?

Para muitos, a combinação clássica do pão de alho é com cerveja. Mas se você é amante de vinho, assim como eu, pode harmonizar o petisco de uma forma maravilhosa. Experimente o pão de alho com um espumante brut ou extra brut feito pelo método tradicional/champenoise, o mesmo utilizado na elaboração dos champanhes e que traz ao vinho notas tostadas e de panificação, como brioche e fermento. As bolhas de gás carbônico (perlage) têm a função de limpar a untuosidade e o sabor forte de alho do paladar, resultando em uma harmonização perfeita e agradável.

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Acompanhe o colunista também no Instagram.

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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