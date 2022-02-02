Veja como fazer um pão de alho diferente e irresistível

Para muitos, a combinação clássica do pão de alho é com cerveja. Mas se você é amante de vinho, assim como eu, pode harmonizar o petisco de uma forma maravilhosa. Experimente o pão de alho com um espumante brut ou extra brut feito pelo método tradicional/champenoise, o mesmo utilizado na elaboração dos champanhes e que traz ao vinho notas tostadas e de panificação, como brioche e fermento. As bolhas de gás carbônico (perlage) têm a função de limpar a untuosidade e o sabor forte de alho do paladar, resultando em uma harmonização perfeita e agradável.

