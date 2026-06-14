Mega-Sena e outras loterias têm sorteios adiados por jogos do Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou o adiamento dos sorteios das loterias que estavam marcados para os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Por isso, os concursos da Mega-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária, previstos para a noite de sábado (13), dia da estreia da Seleção Brasileira no Mundial, ainda estão sem resultados. Os sorteios foram remarcados para a manhã deste domingo (14), às 11h.





As apostas foram encerradas às 20h de sábado, mas os bolões online tiveram o prazo de venda estendido e poderão ser adquiridos até as 10h30 deste domingo, meia hora antes dos sorteios. Segundo a Caixa, a medida busca "assegurar a ampla participação dos apostadores, bem como garantir a regularidade, transparência e segurança dos processos".





No dia 19 de junho, quando a Seleção enfrentará o Haiti, os concursos serão realizados às 8h30 do dia seguinte. Já em 24 de junho, data do jogo contra a Escócia, os sorteios ocorrerão no domingo (25), no mesmo horário.