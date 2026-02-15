Motociclista morre em acidente com carro na ES 484, em Bom Jesus do Norte

Motociclista morreu no local do acidente, na ES 484, zona rural de Bom Jesus do Norte Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 62 anos morreu em uma colisão envolvendo a motocicleta que pilotava e um carro na ES 484, na zona rural de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (14). O corpo de Marcus Antônio de Souza foi encaminhado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Militar (PM) não informou a dinâmica do acidente. A motocicleta da vítima estava com o licenciamento vencido e foi levada para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). Segundo a corporação, o motorista do carro, de 38 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre após receber atendimento médico.