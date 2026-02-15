A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motociclista morre em acidente com carro na ES 484, em Bom Jesus do Norte

Publicado em 15/02/2026 às 13h20
A colisão foi na tarde sábado, o motociclista morreu na hora e o motorista foi encaminhado a Delegacida de Alegre
Motociclista morreu no local do acidente, na ES 484, zona rural de Bom Jesus do Norte Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 62 anos morreu em uma colisão envolvendo a motocicleta que pilotava e um carro na ES 484, na zona rural de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (14). O corpo de Marcus Antônio de Souza foi encaminhado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

Polícia Militar (PM) não informou a dinâmica do acidente. A motocicleta da vítima estava com o licenciamento vencido e foi levada para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). Segundo a corporação, o motorista do carro, de 38 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre após receber atendimento médico. 

De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi ouvido e liberado, já que permaneceu no local e não houve indícios de crime. As causas do acidente serão investigadas.

Publicidade