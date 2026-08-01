Incêndio em vegetação destrói área equivalente a 4 campos de futebol em Aracruz





Durante a ocorrência, brigadistas da Suzano atuaram no combate ao fogo em uma área de eucalipto próxima ao local, enquanto as equipes do Corpo de Bombeiros concentraram os esforços no incêndio que atingia uma área de vegetação ao lado.





As causas do incêndio ainda são desconhecidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas uma perícia poderá apontar como o fogo começou. Não houve registro de feridos nem de danos a imóveis.





*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte