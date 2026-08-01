Incêndio em vegetação destrói área equivalente a 4 campos de futebol em Aracruz

Um incêndio em uma área de vegetação destruiu uma região equivalente a cerca de quatro campos de futebol na noite de sexta-feira (31), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros informou que o combate às chamas se estendeu até por volta das 20h40.
Durante a ocorrência, brigadistas da Suzano atuaram no combate ao fogo em uma área de eucalipto próxima ao local, enquanto as equipes do Corpo de Bombeiros concentraram os esforços no incêndio que atingia uma área de vegetação ao lado.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas uma perícia poderá apontar como o fogo começou. Não houve registro de feridos nem de danos a imóveis.
*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte