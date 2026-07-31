Empresário de Vila Velha que estava desaparecido retorna para casa

O empresário de investimentos Luiz Gustavo Gonçalves de Castro, de 51 anos, que havia desaparecido após deixar o carro estacionado em um shopping no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, retornou para sua casa. A informação foi confirmada pela advogada da família, Amanda Lellis.





Ela informou ainda que ele decidiu retornar por decisão pessoal, mas não deu detalhes sobre o que ocorreu no período em que ele esteve ausente, informando que liberaria uma nota no final da noite.





Informações obtidas pela coluna são de que as investigações não confirmaram sequestro, considerando que foram localizadas imagens dele caminhando pelo shopping e em outros pontos da cidade.





Segundo familiares, o último contato com Luiz Gustavo ocorreu no dia 15 de julho. Na ocasião, ele informou à esposa que seguiria para uma reunião no Centro de Vitória, por volta das 14h. No entanto, o empresário não compareceu ao compromisso e, desde então, não deu mais notícias.



