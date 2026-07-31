Vídeo mostra tragédia que matou empresário e 3 operários em Cariacica

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o dono de uma distribuidora de bebidas e três operários são atingidos pelo desabamento de um barranco durante uma obra em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na Grande Vitória, na tarde desta sexta-feira (31). As quatro vítimas morreram no local.





O deslizamento aconteceu por volta das 14h30. Os trabalhadores soterrados são pai, filho e tio. Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a construção pertence ao dono da distribuidora de bebidas, que está localizada ao lado da obra.





As vitimas foram identificadas como Vanderson Santana, que era o proprietário da distribuidora, e os trabalhadores Ruan Moreira da Luz, Ronival Moreira de Jesus, Valdomiro Moreira de Jesus, que seriam parentes.





A escavação era realizada para ampliar a distribuidora quando o barranco cedeu. Em nota, a Prefeitura de Cariacica informou que a obra estava embargada havia um ano pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente por apresentar irregularidades e não atender às normas de segurança.





Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram no local durante toda a tarde. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia, e a Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat) vai investigar as circunstâncias do desabamento.