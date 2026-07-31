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Desabamento

Vídeo mostra tragédia que matou empresário e 3 operários em Cariacica

Imagens de câmera de segurança registram o momento do desabamento, em Nova Rosa da Penha; as vítimas são o dono de uma distribuidora e três trabalhadores, que são pai, filho e tio

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 19:40

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

31 jul 2026 às 19:40

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o dono de uma distribuidora de bebidas e três operários são atingidos pelo desabamento de um barranco durante uma obra em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na Grande Vitória, na tarde desta sexta-feira (31). As quatro vítimas morreram no local. 


O deslizamento aconteceu por volta das 14h30. Os trabalhadores soterrados são pai, filho e tio. Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a construção pertence ao dono da distribuidora de bebidas, que está localizada ao lado da obra.


As vitimas foram identificadas como Vanderson Santana, que era o proprietário da distribuidora, e os trabalhadores Ruan Moreira da Luz, Ronival Moreira de Jesus, Valdomiro Moreira de Jesus, que seriam parentes.


A escavação era realizada para ampliar a distribuidora quando o barranco cedeu. Em nota, a Prefeitura de Cariacica informou que a obra estava embargada havia um ano pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente por apresentar irregularidades e não atender às normas de segurança.


Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram no local durante toda a tarde. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia, e a Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat) vai investigar as circunstâncias do desabamento.

Imóveis interditados

O subsecretário municipal de Defesa Civil, Jonathan Jantorno, informou que a distribuidora, um galpão anexo ao estabelecimento e uma casa vizinha foram interditados.


Segundo ele, apesar do embargo, o proprietário do imóvel deu continuidade à obra e contratou pedreiros para executar os serviços. "Infelizmente, o proprietário contratou pedreiros para continuar a obra de forma irregular. Por conta da escavação, aconteceu um deslizamento de terra. Por tudo isso, os imóveis na parte de trás e superior da distribuidora ficaram totalmente comprometidos", afirmou.

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